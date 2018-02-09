День святого Валентина: история праздника

История Дня святого Валентина очень древняя. Существует несколько легенд о том, кем же был святой Валентин и как появился праздник всех влюбленных. STB.UA кратко расскажет, как возник самый романтичный день в году и почему его отмечают 14 февраля.

Согласно одному из самых распространенных преданий, Валентин был простым христианским священником и жил в эпоху Римской империи. Он был молодым красивым парнем, имел доброе и открытое сердце и никогда не отказывал в помощи.

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Валентин застал времена императора Клавдия Второго, который издал указ о запрете бракосочетания всем римским легионерам. Правитель считал, что таким образом воины не будут думать о женах и детях, а всю жизнь посвятят доблестному служению на благо империи.

Но истинную любовь не может запретить никакой закон, поэтому солдаты венчались со своими избранницами тайно. Помогал им в этом никто другой как Валентин. Слава о нём разнеслась по всему Риму и скоро Валентина взяли под стражу.

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По одной версии, в заточении в него влюбилась дочь тюремщика, по другой – сам Валентин питал к ней чувства. Но, так или иначе, девушка была слепа и лишь благодаря молитвам священника прозрела. Несмотря на это, 14 февраля он всё же был казнён. Другая легенда гласит, что Валентин был епископом в городе Интерамны и также был убит по приказу императора.

Спустя годы он был канонизирован католической церковью, а в 496 году римский Папа Геласиус (Pope Gelasius I) объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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Среди европейцев этот праздник прижился, начиная с 13 века, а в США – с 18. В страны СНГ, в том числе и в Украину, день всех влюблённых пришёл гораздо позже и отмечается с недавних пор.

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