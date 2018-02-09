Андрей Бедняков — «Грустная грусть»: ведущий «Х-фактора» презентовал трек

«Неужели Андрей Бедняков стал певцом?» — подумали вы. Отвечаем: «Нет, не стал». Однако сегодня шоумен и любимый ведущий проекта «Х-фактор» презентовал трек под кричащим названием «Грустная грусть». Судя по всему, занять место Олега Винника на музыкальном олимпе артист не собирается, но свою песню он также посвятил женщине. О чем же трек Беднякова и правда ли он хорошо поет — узнайте в нашем материале.

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«Он на яхте тебя катает, покупает тебе «Шанель». Вставная челюсть тебя ласкает и везет в дорогой отель. А я плачу, плачу, плачу, и небо плачет со мной, и кто же, кто же, будет с моей бородой?» — поет Андрей Бедняков на видео, опубликованном в его профиле в социальной сети Instagram.

Животрепещущая тема о любви по расчету, клип-пародия на видеоработы Димы Билана и харизматичность ведущего покорили его поклонников. Несмотря на лестные комментарии подписчиков, Андрей написал, что петь не собирается.

«Новый сингл «ГРУСТНАЯ ГРУСТЬ» Не ищите в АйТюнс, меня там нет. P.S. Изи! Не собираюсь я петь😂 , мне не #малополовин! #жизненно#старыйдедстучитвокно», — написал под видео актер.

Действительно ли ролик такой смешной, как пишут о нем в Instagram? Убедитесь сами прямо сейчас!

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