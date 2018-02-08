«Следствие ведут экстрасенсы»: неизвестная сила открыла охоту на целую семью

11 февраля 2018 года зрители телеканала СТБ станут свидетелями самого шокирующего расследования сезона программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз ясновидящие отправятся в город Александровка Кировоградской области, чтобы выяснить, какая сила открыла охоту на целую семью…

Супружеская пара Гаврилюков и трое их сыновей живут в уютном доме в районном центре Александровка уже более десяти лет. Но никто даже подумать не мог, что прямо под окнами дома закопан… труп человека! Самое ужасное – после странной находки в доме начало происходить такое, от чего по телу бегут мурашки.

Однажды жуткий стук в дверь поднял всю семью на ноги! Жители дома просто застыли от ужаса, когда за открытой дверью они… никого не увидели. А уже через неделю после ужасной находки Люба заметила таинственную сущность прямо посреди комнаты. У женщины едва не остановилось сердце. Но она даже представить не могла, что неизвестная мистическая сила начнет буквально выживать из дома ее семью!

Женщина рассказала, как однажды услышала крик, а забежав в комнату, увидела осколки чашки, которые полетели в лицо сына. Тогда мальчик чуть не лишился зрения. С тех пор мать ни на минуту не оставляет детей в доме одних. Говорит – неизвестно, что может произойти с ними в следующий момент. Женщина настолько напугана, что когда ее муж уезжает на заработки, каждый вечер зовет на ночлег своих подруг.

Но последней каплей для Любы стал ужасный сон, после которого она уверена, что кости, выкопанные семьей у дома, принесут ее семье смерть!

«Мне приснилось четыре гроба и женщина, которая лежала недалеко от них на кровати. В семье нас пятеро…», – расскажет встревоженная героиня.

За дело возьмутся одни из сильнейших экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы» – потомственная ясновидящая Алена Курилова и ведьма-некромант Жанна Шулакова.

«Когда я взяла Любу за руку, то увидела странную картину… Мужчина, стоящий на кухне, на плите что-то готовится, рядом овощи нарезанные, разделочная доска. В руках у мужчины нож, сам он весь в крови, а рядом – окровавленный труп убитой женщины», – расскажет Алена Курилова.

Неужели семья откопала в своем саду остатки убитой женщины? Но кто она? Почему ее убили? И зачем ее дух пугает членов этой семьи?

А позже, после того как Алена, едва не получившая травму от внезапно упавшей лестницы, опишет увиденный ею дух мужчины, нечто увидит и Жанна Шулакова:

«Как только Алена стала описывать дух висельника, которого она увидела, я услышала какой-то звон в самом доме. Там явно кто-то был…»

Муж на работе, дети в школе, работников, которые делают ремонт, Люба сегодня отпустила. Кого почувствовала ясновидящая в доме? С чем связано происходящее с семьей? Кем окажется маленькая девочка, дух которой увидят ясновидящие? И почему экстрасенсы заговорят об убийстве матери? Узнайте в воскресенье в 19:00 на СТБ.

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