Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018 стартует 10.02.2018 в 19:00. Посмотреть прямой эфир вы можете на телеканалах СТБ и UА:Перший, а также на нашей странице с онлайн-трансляцией!

Согласно жеребьевке от 16 января 2018 года, в первом полуфинале выступят следующие 9 исполнителей:

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Песни всех участников первого и второго полуфинала отбора на Евровидение-2018 вы можете послушать по ссылке прямо сейчас.

Ведущим Нацотбора на Евровидение-2018 выбрали Сергея Притулу. Музыкальным продюсером шоу в этом году стал — Руслан Квинта. А судейские кресла Нацотбора на Евровидение-2018 займут такие известные музыканты как: Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken).

Напоминаем, голосовать за понравившихся вам участников первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 вы можете в приложении Телепортал или с помощью смс-голосования после того, как в прямом эфире будет объявлено, что линии для голосования открыты.

Узнайте первыми, кто прошел в финал по результатам голосования зрителей и жюри в первом полуфинале отбора на Евровидение-2018 от 10.02.2018 в нашей онлайн-трансляции!

Второй полуфинал отбора на Евровидение-2018 смотрите онлайн уже 17 февраля в 19:00 на нашем сайте, а также в прямом эфире на телеканалах СТБ или UА:Перший.

Финал Национального отбора на Евровидение-2018 состоится 24 февраля.