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Телеканал СТБ / CONSTANTINE: Песню для Евровидения-2018 я посвящаю солистке The Erised

CONSTANTINE: Песню для Евровидения-2018 я посвящаю солистке The Erised

Телеканал СТБ

CONSTANTINE, участник Нацотбора на Евровидение-2018, поделился с нами историей создания своей конкурсной песни и рассказал, кому ее посвятил. Если хотите узнать детали — читайте наш материал.

Вы будете исполнять песню «Місто» в Нацотборе. Каков ее посыл и о чем она?  

Песня о родном  городе. То есть о Киеве, в котором было много романтических (и не только), важных для меня событий. И также эта песня о любви на расстоянии. То есть в этом городе произошло романтическое и важное для меня событие, свидание и совместное времяпровождение. Потом эта девушка улетела далеко, и город стал мне напоминать о ней.

Почему вы решили петь именно на украинском, а не на английском?

Песня изначально была написана на английском языке, но мы ее положили в стол. Где-то год она лежала. И вот сейчас мы ее достали для Евровидения и подумали, что на украинском языке она будет звучать интереснее.

А почему вы решили принимать участие в Нацотборе?

Мы как-то спонтанно с командой решили. Вот услышали от том, что начинается отбор, и решили подать заявку.

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А почему вы считаете, что ваша песня лучше остальных и достойна представлять Украину в Лиссабоне?

Я не могу сказать, что она лучше остальных или я лучше кого-то. Я считаю, что мы все артисты, коллеги, и мне очень нравятся артисты, которые участвуют в отборе. Они все молодые и талантливые, среди них очень много моих друзей. И мне нравится эта новая украинская волна. Сразу видно, что развивается культура нашей страны, и это огромное удовольствие, я бы даже сказал праздник —  больше, чем конкурс. То есть я не отношусь к этому событию как к конкурсу. Я ко всем отношусь как к коллегам. Для меня это радость. Если меня выберут, я очень буду счастлив. Но так же я буду болеть и за остальных артистов.

Вас переполняют какие-то позитивные эмоции перед конкурсом?

Переживание, конечно же, есть, так как я выступаю под первым номером десятого числа. Я открываю Нацотбор, поэтому для меня это очень волнительно. Передо мной стоит задача, так сказать, покорить, наверное, сразу публику, показать шоу, выступить хорошо. Для меня это очень волнительно, но я думаю, что все будет хорошо.

Некоторые участники считают, что судьи могут засуживать. Есть у вас такие мысли?

Знаю, что говорят разное. Но я верю, что все-таки это честный конкурс. И будут выбирать людей, а если так, то это будет максимально честно и справедливо. Поэтому посмотрим. А если там будет что-то не так, то я доверяю пространству, доверяю Вселенной. Для меня цель сцена, спеть песню максимально отлично, и для меня это радость.

А если не сложится, будете пробовать свои силы в следующем году?

Посмотрим. Это же через год. Возможно, буду пробовать, возможно буду получать Грэмми (смеется. – Прим. ред.). Посмотрим, все может произойти за год.

И еще хотела спросить о вашей песне. Песня посвящена девушке,  с которой у вас сейчас отношения?

Знаете, я ухаживаю за Соней Сухоруковой из The Erised. У них сейчас тур по Америке и она улетела. Поэтому эту песню я посвящаю Соне Сухоруковой. 

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