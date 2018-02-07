Уже завтра, 8 февраля, на телеканале СТБ можно будет посмотреть 2 выпуск 5 сезона «Я соромлюсь свого тіла». Клиника и медицинский трейлер проекта снова откроют двери для всех тех, кто устал жить с болезнью. В новом эпизоде ​​зрители увидят долгожданные результаты лечения сложных пациентов из предыдущих сезонов и новые истории, которые никого не оставят равнодушным. Также ведущие расскажут, как модные гаджеты влияют на здоровье, и развенчают мифы, которыми окутана циркумцизия, или обрезание.

Смотреть онлайн Я соромлюсь свого тіла 5 выпуск 1 от 01.02.2018

Первой пациенткой Валерия Ославского станет 6-летняя Ульяна Зубова. Девочка мечтает стать балериной или наездницей, но сейчас не может даже догнать своих сверстников. Из-за врожденной патологии суставов ноги девочки начали развиваться неправильно. Осложняет ситуацию и другой страшный диагноз: после перенесенной в 2-летнем возрасте операции на сердце ноги Ули парализовало. Многомесячная реабилитация и усилия родителей помогли девочке снова встать на ноги, но полностью восстановить чувствительность пока не удалось.

Проблема еще одного маленького пациента – 3-летнего Давида Притулы – не такая заметная, но очень болезненная не только для мальчика, но и для его мамы. Молодая женщина корит себя за то, что согласилась на операцию на половом члене сына. После вмешательства пенис мальчика постоянно воспален, а обычный поход в туалет превращается в настоящую пытку. Мама Давида крайне обеспокоена: неужели единственным выходом для сына станет обрезание?

Кстати, подробнее об этой окутанной мифами операции расскажет во время своего эксперимента Людмила Шупенюк. Ведущая устроит необычное чаепитие во дворе столичного медицинского университета.

Другая неудобная проблема приведет на проект 16-летнюю Иру Квасюк. Вследствие гормонального нарушения на ее лице, груди и животе активно начали расти волосы по мужскому типу и уже несколько лет нет менструаций. К тому же Ира стремительно набирает вес и сейчас весит больше центнера.

Продолжат лечение Александр Ищенко, который шокировал Валерия ужасным состоянием своих зубов, и Назар Головко, чью жизнь разрушил синдром Туретта. Увидят зрители и достижения Валерии Абдуллиной: девушка пришла к Екатерине Безвершенко в прошлом году, умоляя вернуть ей голос, который она потеряла еще в четырехлетнем возрасте.

В продолжение начатого на прошлой неделе эксперимента, посвященного гаджетам, врачи и дальше будут тестировать смартфоны, которыми сегодня пользуется как минимум каждый третий украинец. Вы узнаете, как связана привычка каждую минуту вытаскивать телефон с головной болью, лишним весом, проблемами с памятью и даже… с геморроем. А также – что общего у профессиональных блогеров и наркозависимых!

Смотрите второй выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 уже завтра в 20:00 на канале СТБ!

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