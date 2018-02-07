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Телеканал СТБ / TAYANNA: моя песня для Евровидения-2018 «Леля» захватит всю Европу

TAYANNA: моя песня для Евровидения-2018 «Леля» захватит всю Европу

Телеканал СТБ

Певица TAYANNA снова решила посоревноваться в Нацотборе за первенство.  Перед конкурсом исполнительница поделилась с нами ожиданиями от шоу и рассказала, почему именно на украинском языке будет исполнять свой трек. Детали — в нашем материале.  

Недавно вы презентовали свою песню для Нацотбора «Леля», хотя до эфира не планировали это делать, что повлияло на смену Вашего решения? 

Когда стало понятно, что я не смогу участвовать в конкурсе с песней «Квітка», в сети появился фрагмент песни, которую я написала в подарок своей подруге. Она была англоязычная. Поэтому некоторые пользователи и решили, что это фрагмент будущей песни, с которой я буду принимать участие в Национальном отборе. Впоследствии пришлось объяснять, что это не так. А уже 29 января я была готова презентовать специально написанную для Евровидения песню «Леля».  

Автор песни «Леля» — вы?  

Я — автор и композитор. Саундпродюсер песни — Виталий Телезин. С ним мы работали над некоторыми треками, вошедшими в пластинку «Тримай мене». Благодаря таланту Виталия они приобрели новое, самобытное звучание!  

Что именно вы хотите донести этой песней?  

«Леля» — непревзойденная, такой песни в моем репертуаре еще не было! Она о любви, любви без ответа, но без грусти. Очень энергичный трек. Слушая его, хочется не просто танцевать, но и жить! Вопреки всему! Я надеюсь, что своим позитивом «Леля» захватит не только Украину, но и всю Европу.  

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А почему вы решили исполнять песню именно на украинском языке?  

Украинский язык очень мелодичный. Он просто создан для того, чтобы его слова складывались в строчки песен.

А переводить будете? Планируете исполнять на английском?  

У нас с командой есть такое мнение, чтобы на Евровидении впервые прозвучала композиция без перевода на английский.  

Это для того, чтобы украинский язык популизировать и в Европе?  

«Леля» — очень самобытная композиция. Если изменить язык, на котором изначально была создана песня, то, конечно, меняется и ее звучание, наполненность. Поэтому мне бы не хотелось переводить «Лелю». Поскольку существует вероятность, что она потеряет свой колорит.  

Скажите, а почему именно вы должны выиграть в Нацотборе?  

Я не говорила, что должна выиграть. Но если слушателям будет близка положительная энергетика песни «Леля» — я буду благодарна за их голоса.

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