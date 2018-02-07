Группа PUR:PUR презентовала свою конкурсную песню, с которой будет выступать в Нацотборе на Евровидение-2018. Послушать трек и узнать о нем подробности вы сможете в нашем материале.

Украинская группа PUR:PUR презентовала конкурсный трек, с которым примет участие в Национальном отборе на Евровидение-2018.

Новый сингл под названием «Fire» исполняется на английском языке. Несмотря на название песни, символ огня в ней используется не в буквальном смысле. В песне говорится о том, что внутри каждого творца, художника, музыканта есть обжигающее тепло, которым он жаждет поделиться с миром, чтобы согреть сердца всех вокруг и зажечь в них огонь любви ко всему, что нас окружает.

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В отличие от «We Do Change», песни, с которой группа заняла четвертое место в Национальном отборе в 2016 году, «Fire» более активная, подвижная и уверенная, но, как и предыдущий конкурсный трек, содержит глубокий смысл.

В своем выступлении PUR:PUR обещает взять тем же, чем и обычно, — искренностью и хорошей музыкой, добавляя, что у телезрителей будет возможность увидеть историю распускающейся Вселенной.

«Появилась песня, которая, на наш взгляд, может очень хорошо представить Украину на Евровидении. Мы уже точно знаем, что принесем добро. Нам есть, что сказать, и мы делаем это максимально искренне», — уверяют музыканты.

Со слов солистки группы Наты Смириной, в прошлый раз она сомневалась, что одной искренностью можно пробивать стены, а в этом году абсолютно в этом уверена. Победить на конкурсе можно уверенностью в себе и тотальной открытостью перед слушателем, уверяет артистка.

«Потому что, если посмотреть на всех финалистов конкурса, то есть на все песни победителей, можно увидеть, что у всех очень-очень искренние посылы. Евровидение дает возможность в прямом эфире пообщаться с огромным количеством людей и сказать им то, что ты нес в массы все это время. Прямой эфир — это больше любого стадиона, это больше, чем любой зал, который ты можешь представить. И оно действительно ощущается, это прямая связь с каждым зрителем. Это большая ответственность!», — резюмировала певица.



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