Официальный канал СТБ на YouTube набрал миллион подписчиков

30 января 2018 года у официального YouTube-канала СТБ появился миллионный подписчик, за что канал получит награду «Золотая кнопка». Это серьезное достижение, свидетельствующее о популярности продукции телеканала не только на телевидении, но и на популярнейшем видеохостинге. Подробнее – в материале.

Канал СТБ был зарегистрирован на видеохостинге еще в 2007 году, но активная работа над его наполнением началась только в 2012-м. В среднем, по результатам последних шести месяцев, количество подписчиков ежедневно увеличивается на 1.5–2 тысячи. Сейчас их 1 019 346, и цифра неустанно растет.

«Продукция телеканала СТБ, безусловно, в тренде. Если бы мы загружали выпуски всех шоу на один YouTube-канал, то миллион подписчиков набрался бы намного раньше. Известно, что на YouTube тоже есть тренды! Так вот в эти тренды регулярно попадали выпуски реалити-шоу «Хата на тата», выступления участников Нацотбора на Евровидение и выпуски «Я соромлюсь свого тіла». А сейчас особой популярностью пользуется сериал-мелодрама «Список желаний», – комментирует руководитель отдела монетизации контента Роман Балинский.

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За время своего существования канал собрал около 720 млн просмотров, 1.8 млн лайков и 380 тыс. дизлайков. Примечательно, что половина лайков была поставлена в 2017 году.

«На официальный YouTube-канал СТБ загружается много эфирных проектов. Самое популярное видео за все время существования – выпуск проекта «Один за всіх». Однако если брать последний сезон – осень-2017, – самым просматриваемым был проект «Хата на тата», – рассказывает Роман.

Большая часть аудитории канала (64%) – женщины возрастом от 18 до 34 лет. Наибольшее количество подписчиков из Украины (50%), также на канал СТБ подписаны зрители стран СНГ, из Германии, США и Канады.

Кроме того, Роман Балинский поделился планами на дальнейшее развитие:

«Наша следующая цель – «Бриллиантовая кнопка» за достижение в 10 миллионов подписчиков. Ну и, конечно же, будем работать на то, чтобы удержать зрителя. Для этого постараемся загружать новые видео в высоком качестве, снимать истории из-за кулис. В феврале 2018 года планируем проводить прямые трансляции Национального отбора на Евровидение-2018».

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