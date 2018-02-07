CONSTANTINE — «Мiсто»: певец представил песню для Евровидения-2018

CONSTANTINE презентовал свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2018. Хотите услышать трек и узнать о нем подробности? Читайте наш материал.

Украинский поп- и соул-исполнитель Constantine опубликовал на своей Soundcloud-странице песню, с которой примет участие в Национальном отборе на конкурс Евровидение-2018. По словам Constantine, композицию под названием «Мiсто» он написал специально для конкурса.

«На украинском языке песен у меня еще не было. Так что сейчас для меня это двойной вызов», — признается музыкант.

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Говоря о самой песне, он отмечает, что «Мiсто» — очень жизнеутверждающая композиция.

«Ульяне Кушик — вокалистке Dao Park и автору слов этой песни — удалось полностью воспроизвести ту атмосферу, которую я вложил, когда писал музыку. Мы ведь все обжигаемся и знаем, что такое слезы и расставание. Но главное — помнить, что потом всегда случается чудо! Мы оживаем и снова начинаем замечать, как прекрасен мир вокруг», — отметил артист.

Стоит сказать, что именно Constantine выпала честь открывать конкурсную программу Национального отбора на Евровидение-2018. Его номер будет стартовым в программе первого полуфинала, который мы увидим уже 10 февраля. Сам артист не скрывает волнения по этому поводу и отмечает, что в нынешнем отборе невероятно сильный состав участников, среди которых много друзей и коллег Constantine, чья музыка ему импонирует.



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