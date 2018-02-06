На прошлой неделе, во время премьеры «МастерШеф» — «Кулинарный выпускной» с участием подростков, определилась двадцатка лучших кулинаров-аматоров. А завтра, во втором выпуске, ребята начнут борьбу за титул главного юного шеф-повара страны. Но кроме кулинарных испытаний, наших участников ждут еще и дела сердечные…

Наверняка все запомнили на кастинге «МастерШеф» — «Кулинарный выпускной» красавчика Марка Левинского. Тогда любвеобильный парень делился с Эктором Хименесом-Браво проверенными советами, как завоевывать девушек. На проекте Марк тоже не растерялся: он намерен влюбить в себя Каролину Залевскую, Лизу Дидковскую и даже Татьяну Литвинову. В итоге, похоже, что Марк влюбился сам, потому что он явно пересолит конкурсное блюдо.

Далеко не секрет, что на проекте судьи оценивают не только качество приготовления блюда, но и его презентацию. Что ж, во время второго этапа «МастерШеф» — «Кулинарный выпускной» у большинства ребят умение креативно презентовать блюдо пока «хромает». Но пока кто-то думает, как выгодно представить свое творение, и путается в словах, — Ярослав Вархоляк всех «сделает»! Депутат Ярик сумеет применить свои дипломатические способности и рассказать о блюде команды так, что Эктор захочет его попробовать.

Как участники справятся с конкурсами? И кто станет самым слабым на этом этапе? Смотрите второй выпуск «МастерШеф» — «Кулинарный выпускной» 07.02.2018 в 20:00 на телеканале СТБ. А также смотрите онлайн на сайте masterchef.stb.ua все выпуски проекта и самые свежие серии после выхода «МастерШеф» в эфир!

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