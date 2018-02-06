Сегодня, 6 февраля, состоялась премьера новой композиции певца LAUD «Waiting», с которой он примет участие в Национальном отборе песенного конкурса Евровидение-2018. LAUD исполнит композицию уже в субботу, 10 февраля, во время прямого эфира на телеканалах СТБ и UА:Перший (начало в 19:00). В настоящее время LAUD работает над новым материалом и готовится к своему первому сольному концерту, который состоится 21 марта в киевском клубе Bel étage.

LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать с весны 2017 года после подписания контракта с продюсером Джамалы Игорем Тарнопольским и лейблом Enjoy Records.

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