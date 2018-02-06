Участники группы KOZAK SYSTEM презентовали свою конкурсную песню для Нацотбора на Евровидение-2018, с которой планируют покорять сердца не только украинцев, но и европейцев. Подробнее о композиции — в нашем материале.

Ворваться в Нацотбор на Евровидение-2018 KOZAK SYSTEM планирует с новой песней «Mamai» («Мамай»). На ее создание музыкантов вдохновил образ украинского супергероя — Казака Мамая. Это не просто легендарный персонаж, наделенный мужским благородством и окутанный древними легендами. Это и образ современного Мамая, подобного Iron Man, или Бэтмену, ничем не хуже, но гораздо древнее, уверяют артисты.

«Мы бы хотели, чтобы мужчины сейчас были более мужественными, умнее, мудрее, элегантнее, культурнее. И именно песня «Мамай» — об образе, таком общем образе казака, которого мы себе представляем», — говорит вокалист группы Иван Леньо.

Слова к песне написал известный украинский поэт-песенник Николай Бровченко. Трек будет исполняться на английском языке. Ведь, по мнению музыкантов, не только украинцы, но и европейцы должны узнать больше о невероятно глубокой украинской культуре.

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«В каждой стране есть рыцари, известные на весь мир. Мы знаем мушкетеров во Франции, самураев в Японии, гайдуков в Румынии. У нас так же есть старинная украинская рыцарская традиция. И ни в коем случае она не является традицией какого-то шароварства или хулиганства. Мы хотим как раз восстановить первоначальный смысл этого слова. То есть Мамай — это украинский сакральный образ мужчины, защитника, путешественника, поэта, философа», — рассказывает басист группы Владимир Шерстюк.

Над воплощением образа Мамая вместе с «казаками» работали известные режиссеры и художники. К примеру, визуальным воплощением героя стали образы современного украинского художника Андрея Ермоленко, которые он создал для группы еще несколько лет назад. Кроме того, выступление KOZAK SYSTEM будет сопровождаться уникальными видеоинсталляциями и декорациями, над которыми команда работает уже несколько недель.

«Своим выступлением мы хотим обратить внимание зрителей на такие вещи, как подача, энергия, правдивость того, о чем играют и поют музыканты, и внести свою долю профессионализма. И возможно, несколько сместить угол зрения на Евровидение у обычного украинца», — говорит вокалист группы Иван Леньо.

Песня «Mamai» была впервые исполнена вживую во время новогодней ночи-2018 на главной сцене Вроцлава (Польша). На украинской сцене группа обещает не менее мощное шоу и энергетику.

Напомним, группа KOZAK SYSTEM выступит в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение-2018 10 февраля под номером 6.

