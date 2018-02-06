Ребята из группы KADNAY решили снова попробовать свои силы в Нацотборе на Евровидение-2018. Перед конкурсом артисты поделились с нами мыслью, почему именно они должны выиграть и зачем решили во второй раз посостязаться. Детали — в нашем материале.

Скажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в Нацотборе?

Мы принимаем участие повторно. Прошлогодний Нацотбор дал нам, во-первых, сумасшедший опыт, во-вторых, увеличил популярность — у нас значительно расширилась аудитория. И самое главное — нам открылись те двери, в которые мы очень долго стучались и, как правило, не получали ответа.

Какие, например?

Как минимум, фестивали. Потому что после отбора за всю историю существования группы у нас было самое фестивальное лето. Это очень круто расширило горизонты. Мы понимаем, что отборы — это сумасшедшая площадка для настоящих музыкантов, некая музыкальная платформа, которая раскрывает тебя посредством музыки.

Вы пришли сюда для дополнительного опыта? Или главная цель — выиграть?

Хотим выиграть.

А почему именно ВЫ должны выиграть?

Боже! Да мы — уникальные! (Смеется. — Прим. ред.)

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Чем?

Уникальны всем. Во-первых, мы, как мне кажется, не подстраиваемся под формат конкурса. Как в прошлом году, так и в этом делаем песню, которая абсолютно в нашей стилистике. Мы будем использовать ударные инструменты, но это не только элемент шоу. Это то, на чем наша группа играет на живых концертах. Плюс ко всему: в этом году мы готовим нечто особенное и, как мне кажется, этого вообще никто никогда не делал на Евровидении.

С чем это будет связано?

Музыка, ритм, танец… Все!

Что за песня у вас будет? Как называется? О чем?

Главная мысль заключается в том, что только когда ты избавляешься от всего лишнего, только когда ты наедине с природой, с собой, ты начинаешь чувствовать внутренний голос. Ты начинаешь видеть танец дождя, слышать, как трещит костер, слышать песню ветра — и все это дает возможность в этом всем круговороте звука, в этом ансамбле, в этой Вселенной найти себя, понять, кто ты, и найти свое собственное звучание.

Вы волнуетесь в этот раз больше, нежели в прошлом Нацотборе?

Конечно. Волнение, мне кажется, это одна из составляющих артиста. Если он не волнуется, то, очевидно, в своем понимании он уже все умеет. А если человек все умеет, это уже потолок. Поэтому лично для меня волнение — это какой-то заряд энергии.

То есть это позитивная для вас эмоция — волнение?

Безусловно. Оно очень вдохновляет и заряжает. Это как внутренняя вибрация, которая постоянно в тебе, и ты хочешь поделиться ею. Но буквально две ноты на сцене — и волнение пропадает.

Вы долго решались, принимать вам участие в конкурсе или нет?

В этом году у нас очень мало свободного времени, потому что мы работали над альбомом. Мы недавно выпустили мини-альбом на украинском. И это заняло много времени. В принципе, прыгнули в последний вагон на Нацотбор. Мы это решение долго обсуждали и все же решились.

Эта песня специально написана для Нацотбора?

Да. Как и в прошлом году, мы собрались вместе с Филом и за один вечер написали demo. Нам она очень нравится. И надеемся, это то, что и людям понравится.