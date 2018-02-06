Февраль по праву считается одним из самых холодных месяцев в году, поэтому для того, чтобы оставаться в настроении, крайне необходимо как-то разбавлять серые будни яркими событиями. Вы можете приготовить что-то вкусное и позвать друзей, сменить прическу, отправиться в кино или на концерт любимых исполнителей. К слову, музыка всегда поднимает настроение, а зачастую даже вдохновляет на новые идеи. Самые незабываемые и романтические концерты ко Дню всех влюбленных уже не за горами. Thomas Anders, LAMA и много других исполнителей вы услышите на их сольных концертах. Читайте афишу концертов в Киеве на февраль 2018 в нашем материале.

Табула Раса

2 февраля в 22:00

Docker’s ABC

Стоимость билетов: 100–750 грн

Street Jazz – Ella Fitzgerald

4 февраля в 19:00

Дом архитектора

Стоимость билетов: 225–450 грн

Национальный отбор на Евровидение-2018

10, 17 и 24 февраля в 18:00

Дворец культуры КПИ

Стоимость билетов: 250–1290 грн

Смотреть онлайн отбор на Евровидение 2018 Украина

Thomas Anders

13 февраля в 19:00

Национальный дворец искусств «Украина»

Стоимость билетов: 450–3450 грн

Les meilleures chansons de NOTRE DAME de PARIS

14–16 февраля в 19:00

Национальный дворец искусств «Украина»

Стоимость билетов: 200–1750 грн

SKAI

14 февраля в 19:00

ATLAS

Стоимость билетов: 300–850 грн

LAMA

14 февраля в 20:00

Caribbean Club

Стоимость билетов: 390–1600 грн

Eve Cornelious

14 лютого о 20:00

Галерея «Висоцкий»

Стоимость билетов: 1200 грн

Музыкальная премия «Yuna»

26 февраля в 19:30

Национальный дворец искусств «Украина»

Стоимость билетов: 300–3000 грн

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