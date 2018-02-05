У каждого из нас есть свой святой, он же ангел-хранитель, чье имя мы носим. Хотите узнать, у кого на этой неделе именины? Читайте список имен тех, кто празднует свой день ангела в период с 5 по 11 января 2018 года.

5 февраля



Геннадий

Преподобный Геннадий, который родился в XVI столетии, был сыном влиятельных родителей. Он рано почувствовал свободу и влечение к самостоятельности. Поэтому тайно оставил отцовский дом и ушел в лес возле озера. К нему постоянно пристраивались какие-то отшельники и подвижники. Он поражал всех своей прозорливостью и даром исцеления. Преподобный Геннадий написал «Наставление новоначальному иноку» — важное для истории послание как картина древнего иноческого жития.



6 февраля



Павел



Павел — российский император 18 столетия. Он является сыном Петра III и Екатерины II. После воцарения Екатерины отношения в семье испортились. Отец стал неуправляемым и начал проявлять к сыну агрессию. Во времена правления Павла была введена цензура: закрытие частных типографий, запрещение иностранных книг, проведены жесткие реформы в армии. В последствии его фигура казалось очень мрачной, а судьба трагической.



7 февраля



Виталий



Преподобный Виталий был монахом. Он смог угодить Богу заботами об обращении великих грешниц к праведной жизни. За свою жизнь он перетерпел много насмешек и укоров. Когда умирал, просил не осуждать ближнего, каким бы он ни казался нам грешным; не осуждать ранее суда Божьего.

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8 февраля



Мария



Всем верующим людям известный образ Марии Магдалины. Эта святая была из Палестины. Она пришла к Иисусу, чтобы он ее исцелил от страшного недуга. Эта встреча с Иисусом не только помогла ей исцелиться, но и стать его верной ученицей. Она осталась с ним тогда, когда все апостолы испугались и покинули его. Именно Мария была сведетельницей распятия, смерти и погребения, а также воскрешения Спасителя.

9 февраля



Дмитрий



Дмитрий Вишневецкий (еще известный как Дмитрий Байда) был очень уважаемым человеком на Руси. Во время его правления народ сочинял много дум и легенд о нем. Он отличался своей богатырской силой и мужеством при жизни. Существует легенда о том, как Дмитрий избежал смерти через повешение за ребро на крюк, убив могущественного турецкого султана, его жену и двух детей. Причиной возможной казни была принудительная женитьба Дмитрия на мусульманке.

10 февраля



Ольга



История помнит святую Ольгу как жену известного князя Игоря Рюриковича и одну из самых могущественных правительниц Киевской Руси. Естественно, она считалась одной из самых выносливых и независимых женщин-правительниц.

По летописному рассказу, она жестоко отомстила древлянам за убийство ее мужа. В отместку она уничтожила их князя. Ольга установила в древлянской земле уставы и уроки, то есть дань и натуральные повинности; затем пошла в Новгородскую землю и здесь устроила погосты, то есть административные центры, и определила оброки и дани в пользу князя. Умерла Ольга в 969 г. в глубокой старости, завещав похоронить ее по христианскому обряду. Она зачислена церковью к лику святых.



11 февраля



Роман



Имя Роман произошло от латинского слова «романус» и переводится как «римский», «римлянин». В святцах можно встретить много святых с этим именем. Это можно объяснить прежде всего тем, что христианство возникло и развивалось именно в Римской империи. На Русь это имя пришло из Византии, в XII веке им часто называли русских князей. Был период, когда имя практически забылось, однако в последнее время городская интеллигенция вновь стала называть им своих детей. Человек, носящий это имя, и часа не способен провести в одиночестве, ему необходимы люди, с которыми он мог бы плодотворно пообщаться. Эта темпераментная натура быстро загорается новой идеей.

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