В преддверии выступления со своим украиноязычным синглом «Крізь твої очі» в первом полуфинале Национального отбора на «Евровидение 2018» Сергей Бабкин выпустил идейную видеовизуализацию трека.

История с красным клубком, бесконечным сгустком материи и миров, обрела видеоформу. Распутываясь, клубок рассказывает и дополняет историю песни, рисуя нитью слова композиции.

Именно так Сергей видит видеорисунок своей песни. И рассказывает о её смысле и ценности:

«У каждого мужчины в жизни есть три главные женщины – это мама, супруга и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая когда-то была дочерью, и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за ту, которую они еще принесут в этот мир. Я принципиально не стал переводить «Крізь твої очі» на английский язык, зная, что при этом она утратит свои мелодичность, шарм, ауру, характер. В каждую строчку я вложил всю свою душу, всю любовь. Хочу, чтобы слушатели со всего мира почувствовали настоящую украинскую эмоцию – ту, которую я могу передать лишь на том языке, на котором она была рождена, на языке страны, в которой родился и живу я сам. Для меня важно, чтобы «Крізь твої очі» услышало как можно больше людей!», – рассказывает Сергей Бабкин.

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Также Бабкин признался, что выступления Jamala и Сальвадора Собрала показали – конкурс «Евровидение» может быть совершенно иным. Он может передавать настоящие эмоции, подчеркивать ценности и нести правильный посыл: «Тогда понял – пришло время рассказать миру «Крізь твої очі».

Напомним, что Сергей Бабкин выступит на первом полуфинале Национального отбора на «Евровидение 2018» под номером 2. Артист представит свой новый трек «Крізь твої очі», который музыкально очень отличается от всего, что он делал до этого.

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