Сергей Бабкин, участник Нацотбора на Евровидение-2018, рассказал нам об истории создания своей песни, кто его вдохновил на ее написание, и поделился, зачем идет на шоу. Детали — в нашем материале.

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Почему Вы решили принять участие в Нацотборе? И почему именно Вы должны ехать в Лиссабон?

Выступление Джамалы и Сальвадора показало, что конкурс «Евровидение» может быть совершенно иным. Он может передавать эмоции, ценности, нести правильный посыл. Тогда я понял: пришло время рассказать миру «Крізь твої очі».

Чем уникальна Ваша песня «Крізь твої очі»?

Эта композиция очень отличается от всего, что я делал раньше. У меня по ощущениям она ассоциируется с цифрой 3. У каждого мужчины в жизни есть три главные женщины – это мама, супруга и дочь. Мой посыл был к ним. Ведь каждая из них когда-то была дочерью и когда-то будет матерью. А я как мужчина благодарю каждую из них за свою жизнь и за ту, которую они еще принесут в этот мир… Начало песни было положено на одном из моих саундчеков во Львове, которые могут проходить в творческом поиске часами, а иногда и неделями. Наш музыкант Ефим играл мелодию, я ее подхватил и записал на диктофон. Потом пошел погулять по Львову, и слова сами начали приходить ко мне откуда-то. Так и набросал текст: «Я знаю, я вірю, я бачу…». Считаю, что эту песню о сильных чувствах создали четверо сильных мужчин: Ефим Чупакин, Антон Малышев, Евгений Филатов и я. Все слова собрались в один клубок событий, а позже это и переросло в идею с клубочком на обложке. Хотелось бы, чтобы у него не было начала и конца, чтобы это был сгусток материи, миров, галактик, вселенных во вселенной, биллионов ДНК и сплетений всего живого!

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Почему Вы решили исполнить трек на украинском?

Я специально не переводил «Крізь твої очі» на английский язык. В каждую строчку я вложил всю свою душу, всю любовь и хочу, чтобы слушатели со всего мира почувствовали настоящую эмоцию — ту, которую я могу передать лишь на том языке, на котором писал.

Вы единственный конкурсант из двадцати, чье имя пишется родными буквами, все остальные латиницей. Прокомментируете?

Правда (улыбается. — Прим. ред.), я даже не придавал этому значения. Это интересно, ведь имя на украинском Сергій Бабкін и песня «Крізь твої очі».

Как долго выбирали композицию для конкурса?

Песня была написана полтора года назад. Только с ней я могу участвовать в Евровидении-2018. Она несет правильный посыл и характеризует ценности каждого украинского мужчины. Когда я дал послушать «Крізь твої очі» доченьке — она меня крепко обняла. Когда включил жене — у нее поползли мурашки по коже. Когда прослушала песню моя мама — она расплакалась.

Почему именно тема женщин поднимается в песне? Ваши любимые женщины вдохновили на текст?

Конечно. Они самое ценное, что есть в моей жизни. Они любят и любимы, они вдохновляют и окрыляют, они рядом. И только с ними я в гармонии.

Вы волнуетесь перед Нацотбором?

Сейчас для меня очень важно представить песню и передать всю палитру чувств. Конечно, я волнуюсь, как и любой конкурсант.

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