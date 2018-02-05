Группа Pur:Pur в этом году стала участником Нацотбора на Евровидение-2018. Артисты перед конкурсом поделились с нами своими эмоциями и рассказали интересные подробности о своей песне для шоу. Детали — в нашем материале.

В 2016 году вы принимали участие в Нацотборе на Евровидение. Почему решили снова повторить попытку?

Ната: Потому что появилась песня, которая, на наш взгляд, может очень хорошо представить Украину на Евровидении.

О чем песня? Как называется? Вы ее уже презентовали?

Ната: Еще не презентовали. Презентуем в ближайшее время. Песня называется «Fire», она будет исполняться на английском языке. В переводе значит «огонь». Но мы используем символ огня не в буквальном смысле: в песне мы говорим про тепло в каждом из нас, об энергии, которая ведет нас к целям, заставляя сдвинуться с места. Трек рассказывает о том, как важно зажечь в себе искру, чтобы ею можно было поделиться с ближними, о том, как огонь любви может объединить всех людей вместе.

Она очень отличается по стилю от той, которая была в 2016-м?

Ната: Да, для нас она очень отличается: по посылу и по музыкальной составляющей она совершенно другая. Хотя у некоторых складывается впечатление, что песни похожи. Мне кажется, такое ощущение возникает только из-за того, что в обоих случаях песни ассоциируются с нами и определенным присущим нам стилем, который проявляется и там, и там.

Подчеркните, в чем главное отличие, чтобы зрители сразу же обратили внимание.

Женя: В первую очередь она отличается по настроению. Если первая была лирической историей, то эта стала танцевальной и энергичной.

Ната: Мне кажется, лучше даже назвать ее не танцевальной, а более активной, более подвижной и более уверенной. Если песней “We do change» мы как-то неуверенно заявили о себе, то здесь мы очень уверенно заявляем, что это есть мы. Мы уже точно знаем, чего хотим.

А были сомнения?

Ната: Внутренне не было сомнений, но были сомнения, видят ли это люди. Чувствуют ли они так же, как и мы? Очень многие услышали нас и многие поверили и почувствовали именно то, что мы хотели сказать.

Можно сказать, что вы стали уверенней в этом Нацотборе, нежели в 2016-м?

Ната: Да, безусловно, да.

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Вы считаете, что на этом конкурсе зрители услышат и увидят, что вы 100% уверены?

Ната: У меня есть 100% уверенность в этом, но еще, конечно же, есть опасения, что прошлый раз сработало ощущение новизны. В этом году люди нас увидели в списке полуфиналистов и, конечно же, обзавелись какими-то ожиданиями. Такие «Ага! Это Pur:Pur. Они же будут совсем неземными какими-то!». Что-то такое. Я же человек (смеётся. – Прим. ред.). Я бы полетела, но, к сожалению (или к счастью?), будем удивлять именно песней.

А почему именно ваша группа должна победить в Нацотборе?

Ната: Потому что у нас есть, что сказать, и мы это делаем. Мы максимально искренне верим в то, что говорим. Если в прошлый раз я сомневалась, что одной искренностью можно пробивать стены, то в этом году я абсолютно в этом уверена. Победить на конкурсе можно уверенностью в себе и тотальной открытостью перед слушателем. Потому что, если посмотреть на всех финалистов конкурса, то есть на все песни победителей, можно увидеть, что у участников очень-очень искренние посылы.

А на украинском или русском песня потом будет звучать? Вы будете ее переводить или нет?

Ната: Пока не думали. Посмотрим. Если попросят слушатели, то мы задумаемся. Может, это будет странновато, но почему бы и нет. На русский точно не будет смысла переводить, но вот на украинский, если слушатели попросят, то да.

А вы уже продумали, как будет выглядеть ваше шоу? Как будете представлять свою песню? Может, какие-то изюминки уже знаете?

Ната: Нет. Мы будем пытаться взять тем же, чем и обычно. Мы будем брать искренностью и хорошей музыкой.

Женя: Вообще-то у зрителей будет возможность увидеть историю распускающейся Вселенной.

Это можно расценивать как намек на то, чего следует ожидать от шоу?

Женя: Да.

Будете удивлять?

Ната: Посмотрим, как оно получится. Мы сами еще не видели, поэтому мы не можем сказать, что это «Вау! Это будет офигенно!». Если получится удивить, то здорово.

Вы уже слышали какие-то песни, презентованные другими конкурсантами?

Ната: Очень мало. Я слышала песню TAYANNA, слышала песню MЕLOVIN. Мы же тоже еще не презентовали. Ближе к эфиру посмотрим.

Вы же в ком-то видите своего конкурента?

Ната: Мы не видим конкурентов, мы все за хорошое шоу, за хорошую музыку и чтобы победил сильнейший. Потому что это же не конкурс талантов. Это отбор, и выбрать должны сильнейшего, чтобы Украина победила на всемирном конкурсе. Тут не вопрос в том, что кто-то хорош, а кто-то не очень. Мы не соревнуемся.

Женя: Это как подниматься на гору, на самом деле. На гору всегда выходит целая группа, но на вершину поднимаются далеко не все – часто целый коллектив помогает только одному дойти до вершины. Но, в конечном счете, это заслуга всех.

Мне кажется, на конкурсе всем здорово находиться вместе, прямо или косвенно делиться опытом. Такая атмосфера помогает каждому раскрыться по максимуму.

А если вдруг у вас снова не получится победить. Будете ли вы принимать участие в следующем году или через год, не будете ли сдаваться?

Ната: Мы не знаем. Евровидение — это особенный формат, поэтому, если будет песня для этого конкурса, почему бы и нет.

А вы волнуетесь перед конкурсом? Или, поскольку вы уже участвовали, это уже не ново для вас?

Ната: Это всегда ново. Всегда волнуешься. Все всегда по-другому: участники другие, номер другой, песня другая. Все проходишь заново, заново создаешь какой-то образ, обдумываешь его. Потому что хочется максимально целостно представить своё произведение. Вопрос в этом.

Женя: Есть разные типы волнения. Если ты сталкиваешся с командой, которой не доверяешь, то естественно, твое волнение, переживание еще дополняется какими-то дополнительными сомнениями. Здесь на СТБ собралась отличная команда, которая из года в год себя показывает и делает классные штуки. Каждый раз ты видишь знакомые лица и есть уверенность, что вот в этот раз все получится ещё круче, чем было в предыдущем году.

Еще скажите, что дает участие в самом Нацотборе. Вы уже можете сравнить, что уже было и что уже приобрели?

Ната: Нацотбор дает возможность в прямом эфире пообщаться с огромным количеством людей и сказать им то, что ты нес в массы все это время. Прямой эфир — это больше любого стадиона, это больше, чем любой зал, который ты можешь представить. И оно действительно ощущается, это прямая связь с каждым зрителем. Это большая ответственность!

А чьей критики вы больше боитесь: жюри или людей. Вы для себя это как-то разделяете?

Ната: Я очень боюсь критики жюри, если честно. В прошлый раз я очень сильно переживала, но до сих пор считаю, что нам тогда здорово повезло, потому что все сказали только самое хорошее. На самом деле я близко к сердцу принимаю критику людей, которые для меня авторитетны. Последние годы нам очень везёт с составом жюри. Там находятся те люди, ко мнению которых хочется прислушиваться. Поэтому я с радостью принимала и буду принимать во внимание их слова. Для меня это повод расти и развиваться в лучшую сторону.

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