Пасха — самый светлый и добрый религиозный праздник. В 2018 году этот день выпадает на 8 апреля. Детальнее о празднике, который собирает родных и близких вместе, а также о его традициях читайте в нашем материале.

Пасха — это один из самых великих христианских праздников в году.В этом году он приходится на 8 апреля. Согласно государственный выходной переносится на 9 апреля, понедельник. Поэтому украинцы отдыхать три дня подряд: с субботы (7 апреля) до понедельника (9 апреля) включительно.

Главные блюда

Крашеные куриные яйца и куличи — одни из главных элементов пасхальной трапезы в украине. Они символизируют возрождение жизни. Кулич — символ торжества христиан и близости со Спасителем. Поэтому на стол ставят сырную пасху. По традиции ее приправляют курагой, изюмом и цукатами. А подается пасха в форме пирамиды, украшенной буквами «ХВ», которые расшифровываются как «Христос Воскрес». Такая форма напоминает о Гробе Господнем.

Выходные

В этом году православную Пасху будут праздновать 8 апреля. По официальным данным, выходной будет лишь один день — понедельник. Но праздник будет продолжаться на протяжении 40 дней. В это время все друг с другом должны приветствоваться «Христос Воскрес», а в ответ говорить «Воистину Воскрес!».

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Традиции

Еще с древних времен подготовка к Пасхе была очень долгой. На протяжении около двух месяцев люди придерживались поста и, поскольку он считался одним из самых строгих в году, пытались не нарушать его. В этом году Великий пост начинается с 19 февраля.

В ночь Христового Воскресения в церквях и соборах проводится ночная литургия. Священник читает святую молитву и в конце службы выходит со всеми людьми на улицу. Обычно священник обходит с прихожанами три раза вокруг церкви и кропит их святой водицей. В то время как остальные люди стоят со своими корзинками, наполненными разными продуктами — от писанок до мяса, — в ожидании освящения.

По традиции, сразу же после этого действия все члены семьи должны позавтракать освяченной Пасхой и крашенками. И только после этого рекомендуется есть мясные и рыбные деликатесы.

Пасхальные приметы

Великий день полон также интересных примет:

Кто из соседей самым первым вернется с пасхальной службы, тот будет самым удачливым.

Если желаешь себе богатства, окуни в воду к яйцу золотые и серебряные украшения и монеты.

Если незамужняя девушка очень хочет замуж, ей во время праздничной заутрени нужно тихонько прошептать: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».

Издавна принято на Пасху выходить из дому с яйцом и, встречаясь со знакомыми, бороться крашенками. Чья после удара останется целой, тот весь год будет здоровым и счастливым.

И главное верование: на Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Пожелаем же себе и близким мира, здоровья и любви!

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