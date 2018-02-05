«Наречена для тата»: с какой парой познакомит второй выпуск проекта?

В выпуске 2 «Наречена для тата» от 06.02.2018 зрителей ожидает много сюрпризов. О какой новой паре расскажет проект, как в участников развиваются взаимоотношения, и на какие компромиссы женихи и невесты готовы идти друг ради друга? Читайте далее.

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Во втором выпуске «Наречена для тата» зрителей ожидает знакомство еще с одной парой участников — Павлом Ткаченко и Людмилой Дмухой. Финал свидания пары станет неожиданным даже для самих участников.

У пары Татьяны и Юрия отношения развиваются легко и плавно. Таня готова идти на компромиссы ради Юры, но ждет и от него подобных действий. Какой сюрприз девушка приготовила для Юры и Юры в честь праздника? Узнаете совсем скоро.

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В первом выпуске невеста Михаила Юлия ушла с семейного ужина. Девушке не понравились условия проживания потенциального жениха и его дочери. На что Михаил готов пойти ради Юлии? Даст ли девушка мужчине второй шанс?

Марата очень радует тот факт, что его сын Арсен обращает внимание на Вику. Но без детских шалостей и пакостей никак не обойтись. «Возможно таким образом мальчик проверяет, выдержит Вика или сбежит», — комментирует участник. Сможет ли девушка найти общий язык с Арсеном?

И главная интрига — у какой из пар состоится первый поцелуй? Смотрите выпуск 2 «Наречена для тата» уже во вторник, 06.02.2018, на телеканале СТБ!