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Телеканал СТБ / Как выбрать красную икру к Масленице

Как выбрать красную икру к Масленице

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Масленица – один из любимейших народных праздников, ведь с пробуждением природы, когда зиму сменяет весна, мы встречаем её пышными гуляниями! Успешные хозяйки организовывают празднование Масленицы дома и готовят целые стопки блинов, которые подают с различными начинками. Самой вкусной и полезной начинкой считается красная икра. Существует примета: чем больше блинов с икрой съедят твои гости и близкие, тем успешнее и богаче будет год! Давайте рассмотрим основные правила выбора качественной красной икры.

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Как правильно выбрать красную икру

  • Во-первых, на баночке должно быть написано, из какой рыбы эта икра. Если такой надписи нет – смело берите в руки другие баночки. То, что жестяная банка не должна быть вздутой, – общее правило для всех консервированных продуктов.
  • Во-вторых, к блинному столу лучше всего выбирать икру горбуши – именно эта разновидность икры обладает вкусом, который знаком нам с детства. Ваши гости оценят блинчики именно с красной икрой горбуши, ведь это именно тот вкус, который они ожидают.
  • Попробуйте поднести баночку к уху и немного потрясите – содержимое не должно двигаться (движение возможно только при наличии лишней жидкости).
  • Также существует расфасовка красной икры в стеклянных банках. Именно в такой таре вы можете рассмотреть продукт со всех сторон, убедиться в правильности консистенции, внешнего вида, цвета и размера икринок. Кроме того, икра в стеклянной таре выглядит более презентабельно.

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  • Помните еще одно правило: настоящая красная икра не может стоить дёшево. Необходимо выбирать продукт у производителей – лидеров в своей отрасли, которые заботятся о своей репутации и пристально следят за качеством товара.
  • Красную икру лучше всего покупать у сертифицированных продавцов. При покупке такого продукта «с рук» вы не можете быть уверены в качестве икры, в её происхождении и в соблюдении продавцом всех норм хранения рыбного продукта.

Порадуйте своих близких вкусным и полезным блюдом в масленичную неделю: блины с красной икрой – лучшее угощение!

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