Уже завтра, 6 февраля, зрители узнают все о том, как пищевые расстройства влияют на отношения и интимную жизнь в выпуске «Диетический секс» на шоу «Давай поговоримо про секс»-4.

В студии самого горячего проекта страны «Давай поговоримо про секс» появятся две пары — Анастасия и Михаил, а также Юлия и Александр. Героев объединит одна проблема — лишний вес сексуальных партнеров.

Эксперты расскажут, с какими сложностями в сексе сталкиваются люди, чьи параметры не соответствуют общепринятой норме, а также объяснят, как изнурительные диеты могут привести к самым плачевным последствиям.

Более того, в студию придет мужчина, для которого идеал женской красоты — 180+. И речь не о росте, а о весе избранницы. Именно поэтому он откармливает свою возлюбленную, пытаясь довести ее до своего идеала.

А также не пропустите эксперимент — кто, по мнению мужчин, сексуальнее – худышки или толстушки и мастер-класс от эксперта проекта: какие позы принесут больше удовольствия людям с лишним весом?

Смотрите шоу «Давай поговоримо про секс» выпуск «Диетический секс» 6 февраля в 22:30 на телеканале СТБ!