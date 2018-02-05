Уже 10 февраля состоится первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018! За право представить Украину на международном песенном конкурсе будут бороться не только опытные артисты, но и восходящие звезды. Среди участников и герои известного вокального шоу, которым придется показать характер, силу, душу, и конечно же, голос.

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По результатам жеребьевки, 10 февраля в Национальном отборе на самый масштабный песенный конкурс примут участие девять полуфиналистов. В этот вечер выступят и звезды популярного украинского вокального шоу – Constantine, Laud и Сергей Бабкин. Исполнят песни, с которыми планируют покорить Европу, и KAZKA, The ВЙО, KOZAK SYSTEM, VILNA, Pur:Pur, а также The Erised.

10 февраля зрители и тройка судей – Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов – определят, кто же достоин пройти дальше. Вечер обещает быть интригующим!

Не пропустите первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2018 уже 10 февраля в 19:00 на телеканале СТБ, а также смотрите онлайн-трансляции полуфиналов на странице www.stb.ua/ru/eurovision-2018/!