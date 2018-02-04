5 февраля 2018 года в 20:00 зрители телеканала СТБ увидят новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». Отправившись во Львов, чтобы расследовать причины суицида, совершенного молодой и успешной женщиной, экстрасенсы выйдут на целую серию загадочных смертей, которые не так давно прокатились по Львову. Подробнее в материале.

Молодая и успешная женщина покончила с собой, выпрыгнув из окна, а теперь каждую ночь снится родным и умоляет разобраться с тайной ее смерти.

В мае прошлого года в самом центре Львова случилась трагедия. 29-летняя Ирина выпрыгнула из окна больницы на глазах у собственной матери. От полученных травм женщина погибла на месте. Для друзей и родных ее поступок – настоящий шок.

Родные говорят: что-то странное начало происходить с Ирой еще за четыре дня до ее смерти: женщина попала в больницу с жалобами на сильную головную боль. Медики сделали десятки исследований, но установить причину внезапного недуга не смогли. Пациентке не помогали даже сильнодействующие обезболивающие.

Мама и сестра в смерти Ирины обвиняют мистику, ведь сразу после смерти она начала являться родным в странных снах и умолять позвать экстрасенсов.

Расследовать дело возьмется самая сильная ясновидящая страны — двукратная победительница «Битвы экстрасенсов» Алена Курилова. В паре с ней будет работать финалистка проекта — эмпат Ольга Стогнушенко.

«Я отчетливо увидела симпатичную темноволосую девочку с очень грустными глазами. Она посмотрела на меня и сказала странную фразу: моя мама – Ира, но это секрет», – расскажет Ольга после работы с фотографией погибшей.

Неужели Ирина вела двойную жизнь и скрывала от всех свой брак и ребенка? Ясновидящие найдут загадочную девочку и ее папу! Правда шокирует родственников Ирины!

Кроме того, экстрасенсы выйдут на еще нескольких женщин, которые покончили с собой таким же образом — выпрыгнули из окна. Их всех звали одинаково – Иринами… Более того, они ушли из жизни в одном возрасте. Алена Курилова уверена – это не совпадение!

Кто охотится на женщин с именем Ирина? Какая тайна связывает всех жертв? И при чем тут самый известный во Львове храм? Смотрите в понедельник, 5 февраля, в 20:00 на СТБ.

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