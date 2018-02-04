5 февраля 2018 года в 21:00 зрители увидят новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». Обычный рабочий день редакции проекта неожиданно прервет визит мольфарки Магдалены Мочиовски, просьба которой изрядно удивит журналистов…

Магдалена придет в редакцию крайне взволнованной. Окажется, что уже неделю ей снятся кошмары, в которых некая девушка показывает ясновидящей конверт и затем сгорает заживо. Утром мольфарка замечает на своих руках ожоги! Это — знак, что девушка из сна в смертельной опасности. Магдалена уверена, в редакции есть письмо, которое поможет ее спасти!

Перебрав сотни писем, журналистам таки удастся найти обращение, отправленное Марией Сверидой из Ивано-Франковской области. Девушке снятся страшные сны о смерти в огне.

Однако всех шокирует второе письмо — отправленное ее братом. Василий Сверида просил о помощи, писал, что чувствует приближение смерти. Увы, когда мольфарка нашла его обращение, Вася был уже 40 дней как мертв.

24-летнего парня порубило на куски прямо на работе. Когда он мыл сельскохозяйственную машину под названием шнек, механизм необъяснимым образом завелся сам собой, и парня буквально перемололо на части!

Сестра Маша до сих пор не может понять, какая непостижимая сила убила ее брата, а сейчас охотится на нее…

Чтобы расследовать это дело, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски позовет на помощь наследственную цыганскую гадалку Рубину Цибульскую.

Экстрасенсы выяснят, что незадолго до смерти Василия погиб его лучший друг Женя!

«Я увидела парня, который горит в огне! Он облился бензином, получил тяжелые ожоги и умер», — шокирует Магдалена.

Почему друзья ушли из жизни один за другим? За что они поплатились жизнями? И какую тайну хранит Васина сестра Мария? Узнайте уже в понедельник!

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