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Телеканал СТБ / Какая непостижимая сила забрала на тот свет 24-летнего парня

Какая непостижимая сила забрала на тот свет 24-летнего парня

Телеканал СТБ

5 февраля 2018 года в 21:00 зрители увидят новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». Обычный рабочий день редакции проекта неожиданно прервет визит мольфарки Магдалены Мочиовски, просьба которой изрядно удивит журналистов…

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Магдалена придет в редакцию крайне взволнованной. Окажется, что уже неделю ей снятся кошмары, в которых некая девушка показывает ясновидящей конверт и затем сгорает заживо. Утром мольфарка замечает на своих руках ожоги! Это — знак, что девушка из сна в смертельной опасности. Магдалена уверена, в редакции есть письмо, которое поможет ее спасти!  

Перебрав сотни писем, журналистам таки удастся найти обращение, отправленное Марией Сверидой из Ивано-Франковской области. Девушке снятся страшные сны о смерти в огне.

Однако всех шокирует второе письмо — отправленное ее братом. Василий Сверида просил о помощи, писал, что чувствует приближение смерти. Увы, когда мольфарка нашла его обращение, Вася был уже 40 дней как мертв.

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24-летнего парня порубило на куски прямо на работе. Когда он мыл сельскохозяйственную машину под названием шнек, механизм необъяснимым образом завелся сам собой, и парня буквально перемололо на части!

Сестра Маша до сих пор не может понять, какая непостижимая сила убила ее брата, а сейчас охотится на нее…

Чтобы расследовать это дело, карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски позовет на помощь наследственную цыганскую гадалку Рубину Цибульскую.

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Экстрасенсы выяснят, что незадолго до смерти Василия погиб его лучший друг Женя!

«Я увидела парня, который горит в огне! Он облился бензином, получил тяжелые ожоги и умер», — шокирует Магдалена.

Почему друзья ушли из жизни один за другим? За что они поплатились жизнями? И какую тайну хранит Васина сестра Мария?  Узнайте уже в понедельник!

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