«Один за всіх»-11: что ждет зрителей в первом выпуске

Уже завтра, 4 февраля, остросоциальный проект «Один за всіх» после недолгого перерыва возвращается на телеэкраны страны с резонансной премьерой. Эксперты программы проведут собственное расследование, чтобы выяснить новые неожиданные подробности убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Трагическое событие, о котором стало известно 1 января, настолько шокировало украинцев, что уже на следующий день несколько сотен киевлян вышли на акцию протеста к зданию Главного управления МВД, требуя незаангажированного расследования обстоятельств. В 1 выпуске «Один за всіх»-11 Дмитрий Карпачев вместе с экспертами проекта попробуют докопаться до истины.

Тело юриста Ирины Ноздровской обнаружили 1 января в реке Козка села Демидов Вышгородского района. Согласно официальной версии, убийца правозащитницы – 64-летний Юрий Россошанский. Мотив преступления – месть Ноздровской за ее деятельность в суде.

В 2015 году Дмитрий Россошанский, сын главного подозреваемого, насмерть сбил сестру Ирины, Светлану, и был приговорен к семи годам лишения свободы. Будучи опытным юристом, интересы своей семьи Ноздровская представляла в суде сама, и накануне Нового года помешала Дмитрию выйти на свободу по амнистии. Сам Юрий Россошанский признался в убийстве правозащитницы, а вскоре у адвокатов появились серьезные основания подозревать, что мужчина себя оговорил.

Проверить версию следствия и разыскать новых свидетелей вызвались юрист Михаил Присяжнюк, а также криминолог Анна Маляр.

Что удалось узнать экспертам проекта «Один за всіх»? Какие новые обстоятельства преступления могут кардинально изменить ход дела? Кто должен быть наказан за убийство Ирины Ноздровской на самом деле?

Смотрите 4 февраля в 21:00 в 1 выпуске «Один за всіх»-11

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