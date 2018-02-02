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Телеканал СТБ / Великий пост 2018: как правильно поститься и что можно есть

Великий пост 2018: как правильно поститься и что можно есть

Телеканал СТБ

Великий пост 2018 начнется 19 февраля. С этого дня верующие люди меняют свой рацион и упрощают временно меню. Если вы хотите узнать, как правильно поститься, что можно есть в Великий пост об этом расскажет наш материал.

У православных христиан Масленица завершается Прощеным воскресением. В этот день принято просить друг у друга прощение, но делать это нужно искренне и взаимно. Так и начинается подготовка к Великому посту. Усмирение гордыни и прощение других — основной посыл предпасхального периода.

Главные рекомендации в Великий пост

В дни Великого поста подготовка к Пасхе идет как духовная, так и телесная. Духовная подготовка заключается в том, что во время поста больше времени уделяется молитве, духовному чтению и освобождению от всего греховного. Телесная же подготовка — исключение из рациона скоромной пищи, предпочтение отдается только постной. Также во время Великого поста все говеют, исповедуются и причащаются минимум один раз.

Во время поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молоко, есть больше одного раза в день, курить и пить алкогольные напитки. Разрешается только растительная пища (фрукты, овощи, сухофрукты), соления (квашеная капуста, соленые и маринованные огурцы), сухари, сушки, чай, грибы, орехи, хлеб черный и серый, кисели, каши на воде. Также необходимо на весь период от Прощеного воскресенья до Светлой Пасхи исключить телесные утехи и сквернословие.

По субботам и воскресеньям, а также по праздникам, совпадающим по времени с Великим постом, разрешается употреблять в пищу постное масло, вино и есть два раза в день.

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Самыми строгими днями поста являются его первые четыре дня, а также вся Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой. Вообще ничего нельзя есть в Чистый понедельник (первый день поста) и Великую пятницу (последняя пятница перед Пасхой, посвященная воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребения). В первую же пятницу Великого поста можно есть только вареную пшеницу, подслащенную медом или сахаром.

В остальное время поста питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница — сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты); вторник, четверг — горячая пища без масла; суббота и воскресенье — пища с растительным маслом.

Ослабление поста по благословению священника разрешается больным, пожилым людям, путешествующим, беременным.

Пост призван очищать как духовно, так и физически. Но если вы по каким-либо причинам не в состоянии придерживаться строгих ограничений в пище, не насилуйте свой организм, а лучше работайте над своим внутренним состоянием: контролируйте гнев, раздражение, не ссорьтесь с окружающими и учитесь жить в смирении, обходя гордыню и злость стороной. Поверьте, эти рекомендации куда важнее воздержаний в пище, если вам они даются сложно.

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