Каждый год 2 февраля в США и Канаде отмечают день сурка. Согласно поверью, этот зверёк предсказывает, какой будет грядущая весна. За прогнозами синоптика-грызуна наблюдает весь мир, но мало кто знает как и когда появился этот праздник. Какая же история возникновения дня сурка – читайте в нашем материале.

Читайте також: Когда начинается Масленица в 2018 году?

Тысячи лет назад наши предки поклонялись животным и верили в тотем. В те времена люди считали, что барсуки способны предсказывать потепление и скорый приход весны. Они наблюдали за этими животными и планировали время урожая.

Древние римляне тоже судили по погоде, исходя из поведения животного. Но им был уже не барсук, а ёж. Эту традицию и считают предшественницей дня сурка, который возник в США в 1880-х годах. Первый официально задокументированный праздник был проведен жителями Панксатони (штат Пенсильвания) 2 февраля 1887 года. Тогда сурок Фил, названный в честь короля Филиппа, предсказал погоду верно.

Но, как ни старался грызун, далеко не все его прогнозы сбывались. Как утверждает статистика, за 125 лет он был прав всего лишь в 39% случаях. Несмотря на эти данные и на то, что сурки живут не более 15 лет, члены Клуба Сурка утверждают, что Фил настоящий метеоролог и ежегодно пьет волшебный эликсир, который продлевает ему жизнь еще на 7 лет. Верить или нет, это уже дело каждого, но день сурка стал настоящим праздником для американцев и не только.

Каждый год десятки тысяч туристов собираются 2 февраля в Панксатони, чтобы поглазеть на этого синоптика. Рано утром элегантные джентльмены во фраках и цилиндрах будят Фила. После чего он вылазит из норки и сулит о погоде. Если сурок не заметит свою тень – скоро наступит весна, если же наоборот – зима продлится еще шесть недель.

Именно Панксатонский Фил был героем известного фильма Гарольда Рэмиса «День сурка», который вышел в 1993 году. По сюжету, тележурналист, роль которого исполняет Билл Мюррей, приезжает 2 февраля в Панксатони, чтобы вновь сделать сюжет о дне сурка. Он ненавидит этот праздник так же сильно, как и свою работу. Из-за снежной бури главный герой вынужден переночевать в городке, однако следующий день проходит точно также как и предыдущий. День сурка постоянно повторяется, пока журналист не начинает совершать бескорыстные поступки и помогать жителям городка. Только тогда, наконец, наступает 3 февраля.

После этой картины внимание к празднику и Панксатонскому Филу возросло в несколько раз. Хотя, помимо этого сурка, есть и другие грызуны, предсказывающие погоду. Это канадские сурки Виартонский Вилли и Сэм из Шубенакади, а также Чак из Нью-Йоркского зоопарка в Статен-Айленде.

В Украине есть тоже зверьки-метеорологи. Это сурки Тимка из села Гайдары (Харьковская область) и Мишка со Львова. Согласно традициям, сурок просыпается от зимней спячки на праздник Евдокии, то есть 14 марта. В этот день он должен вылезть из норки и просвистеть три раза. Затем сурок снова ложится на другую сторону и так спит до Благовещения.

Несмотря на случайность прогнозов сурков-метеорологов, популярность этого праздника с каждым годом растет.

Читайте также: Будет ли выходной 8 марта 2018 в Украине

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ