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Телеканал СТБ / «Список желаний» — премьера нового фильма на канале СТБ

«Список желаний» — премьера нового фильма на канале СТБ

Телеканал СТБ

Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Список желаний».

В главных ролях снялись украинская актриса Ольга Гришина и белорусский актер Дмитрий Мухин. Также в фильме появятся Алексей Вертинский и Ахтем Сеитаблаев. Съемки проходили в Киеве и Буковеле.Список желаний_Оля Гришина

По сюжету главная героиня Маша жила обычной скучной жизнью, терпела насмешки начальника и не верила в чудеса, а потом одновременно безнадежно влюбилась, узнала о том, что у нее рак четвертой стадии и жить ей осталось всего полгода. Девушка решила, что не будет тратить время на борьбу с тем, что ее убивает, а просто написала список желаний и приготовилась их исполнять. Вот только у Мироздания всегда свои планы, и Маша – не исключение.23804275_10204161777400737_1581812944_n

«Этот фильм о девушке, которая, обнаружив у себя рак, решает менять свою жизнь к лучшему. К сожалению, мы понимаем, сколько всего упустили, только тогда, когда случается что-то плохое», — комментирует режиссер фильма Ксения Бугримова.

Не пропустите премьеру фильма сегодня, 2 февраля в 20:00 на СТБ!