Сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера 4-серийного фильма «Список желаний».

В главных ролях снялись украинская актриса Ольга Гришина и белорусский актер Дмитрий Мухин. Также в фильме появятся Алексей Вертинский и Ахтем Сеитаблаев. Съемки проходили в Киеве и Буковеле.

По сюжету главная героиня Маша жила обычной скучной жизнью, терпела насмешки начальника и не верила в чудеса, а потом одновременно безнадежно влюбилась, узнала о том, что у нее рак четвертой стадии и жить ей осталось всего полгода. Девушка решила, что не будет тратить время на борьбу с тем, что ее убивает, а просто написала список желаний и приготовилась их исполнять. Вот только у Мироздания всегда свои планы, и Маша – не исключение.

«Этот фильм о девушке, которая, обнаружив у себя рак, решает менять свою жизнь к лучшему. К сожалению, мы понимаем, сколько всего упустили, только тогда, когда случается что-то плохое», — комментирует режиссер фильма Ксения Бугримова.

Не пропустите премьеру фильма сегодня, 2 февраля в 20:00 на СТБ!