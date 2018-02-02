Олег Винник стал самым красивым мужчиной года

Судья вокального шоу «Х-фактор»-8, феномен украинской эстрады и один из наиболее обаятельных артистов страны Олег Винник получил титул самого красивого мужчины года по версии премии «Viva! Самые красивые-2018». Подробнее – в материале!

Сегодня, 2.02.2018, дворец «Украина» был полон селебрити и звездных гостей, а все потому, что предстояло наградить самых красивых и знаменитых персон украинского шоу-бизнеса. Главной интригой вечера, само собой, были номинации «Самая красивая женщина» и «Самый красивый мужчина», в рамках которых за звание боролись 63 мужчины и 63 женщины. Несколько месяцев украинцы голосовали за своих фаворитов, но именно сегодняшний день стал кульминационным.

По итогам голосования, титул «Самого красивого мужчины» получил Олег Винник, в очередной раз подтвердив статус самого желанного представителя сильного пола страны!

«Я, конечно, собираю стадионы, но не стал артистом года. Потому что великая красота – великая сила! Спасибо, счастья нам и мира! И давайте делать этот мир красивым», – прокомментировал артист.

Титул «Самая красивая женщина» в 2018 году достался харизматичной Оле Поляковой.

К слову, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина и участник Нацотбора на Евровидение 2018 Сергей Бабкин были вознаграждены специальными статуэтками «Выбор Viva!».

Поздравляем самых обаятельных артистов Украины!