Корреспондент и ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини» Ольга Кучер рассказала журналу «Woman» об одном из самых интересных и запоминающихся путешествий в ее жизни! Ведущая провела отпуск в Киргизии. И хоть поначалу идея мужа ей не приглянулась, вскоре Ольга влюбилась в этот край… Что же там особенного и почему стоит посетить Киргизию?

В Кыргызстане более 90% территории страны – горы. Там только два крупных города – Бишкек и ближе к Узбекистану – Ош. Мегаполисом их язык не повернется назвать. Построенные в советские времена, они должны были стать символом оседлости кочевников-киргизов. Но не получилось. Большинство мужчин-киргизов до сих пор проводят часть года в горах.

Мы летели в Бишкек через Стамбул. Дороги, многоэтажки, серые управленческие здания – все вокруг напоминало один из районов Киева.

Если в городах здесь ничего особенного, то от природы – захватывает дух. Природа, которой не встретишь у нас. Гигантских, неевропейских масштабов и невероятной красоты. И ради нее сюда и стоит ехать. Здесь мог бы снимать своего «Хоббита» Питер Джексон. Холмы покрыты густой зеленой травой, будто ковром. Она одной длины – там повсюду пасутся животные, выгрызают все лучше любой газонокосилки. А дальше – вершины величественных гор, покрытых вечными снегами. И бурные мощные реки. В одну сливалось две – серая от ила и небесно-голубая – и из русла вытекала уже изумрудная вода. Магия!

Киргизы — кочевники, все время переезжали. Поэтому монументальных исторических памятников у них немного. Например, есть целая долина петроглифов – это древнее изобразительное искусство на гладкой поверхности валунов. Самое известное – охота на горных козлов с собаками. Сложно представить, что эти хрупкие изображения удержались на солнце, ветру и воде почти две тысячи лет!

Кстати, на лошадях у них мальчики ездят с самого детства. И «с детства» — я имею в виду совсем крошечных наездников. Меня в горы поднимал, например, шестилетний ребенок. И конь его слушался. В отличие от моего сердца, которое от страха чуть не выскочило…

Какие места обязательно стоит посетить в Киргизии? Какими блюдами славится страна? Действительно ли отдых там считается бюджетным? Об этом и о многом другом читайте в свежем номере журнала «Woman», который уже в продаже!

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