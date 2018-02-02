Третьего марта на СТБ стартует новое юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой», ведущей которого станет первая и наиболее успешная женщина стендап-комик в Украине. Интересные факты из жизни, а также биографию ведущей читайте в нашем материале.

Полное имя: Наталья Александровна Гарипова

Дата рождения: 4 сентября 1984 года

Место рождения: Винницкая область, Украина

Деятельность: сценарист, стендап-комик, радио- и телеведущая

Семейное положение: не замужем

Наталья Гарипова родилась в селе Шаргород Винницкой области в семье врачей. Затем по распределению родителей перевели в Бендеры (Приднестровье). В 1992 году в Приднестровье началась война и семья бежала в Белгород-Днестровский (Одесская область). Первые годы были проведены в бедности, семья жила в землянке и еле выживала, но родители находили в себе силы устраивать детей на различные развивающие кружки.Так, Наташа успела закончить художественную школу, пела в хоре, танцевала в танцевальной студии, занималась греблей на байдарках, тяжелой атлетикой, баскетболом и регби. И это помимо экологического клуба, театральной студии и газеты, которыми она занималась в лицее.

Позже Наташа поступает в Академию холода на специальность «Инженер по нетрадиционным источникам энергии». В институте она пишет стихи и ищет какие-то лазейки для творчества, пока не собирает с подругой команду КВН «Кто остался после цирка?». В команду поверил местный бизнесмен Герман Коган и дал шанс маленьким девочкам увидеть большой КВН. Так, команда ездила выступать в Минск, Нижний Новгород, Сочи и т. д., пока не попала в Высшую украинскую лигу. В конце КВН-овского творческого пути Коган сказал: «Лучше б я вам, девочки, по квартире купил!».

Параллельно Наталья в дуэте «Сестры Качков» выступает в пиратской версии «Comedy Club в Одессе» – «Comedy Morgan». Когда и эта веха заканчивается, Наташа начинает выступать в разных образах, но один из них закрепляется надолго – это тетя Наташа – торговка с Привоза, с огромной харизмой сзади и спереди, если вы понимаете, о чем мы.

Этот образ кормит несколько лет, тетя Наташа успешно выступает в таких проектах, как «Бойцовский клуб» и на корпоративах по всей стране. Одновременно с этим Гарипова редактирует одесскую лигу КВН и собирает театр «А» на базе Юридической академии. В театре она ставит спектакли по Довлатову, Monthy Python, Эжен Ионеско и т. д. В какой-то момент Наталья понимает, что ей хочется развиваться дальше, но не очень понимает, в какую сторону конкретно. Как раз в личной жизни ее ждет очередная неудача, которая и толкает ее на переезд из своего любимого города в столицу.

В Киеве она работает сценаристом у Братьев Шумахеров, где знакомится с Максимом Паперником, соавторство с которым дает веру в то, что все получится. Она переходит работать в продакшн телеканала СТБ – «Vaverka», где несколько лет подряд пишет успешный сериал «Коли ми вдома». В какой-то момент ей опять становится тесно, и она начинает снимать короткометражные фильмы на те деньги, которые зарабатывает сценаристом. Фильмы приносят много наград со всего мира, но никакого продвижения на родине.

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2014 год. В этот момент в Украине начинает зарождаться первый стендап-клуб. Организаторы ищут женщину-комика и настойчиво приглашают Наталью. Она отказывается, так как считает, что со сценой завязала. Но ее все-таки заставляют выйти первый раз на сцену бара. Первый монолог был как раз о том, как сложно работать женщине в мужском коллективе. После первого выступления она хочет еще и понимает, что больше без этого жить не может.

Она начинает все свое свободное время заниматься стендапом. В этот период ее ставят перед выбором: работа сценаристом в офисе или на вольных хлебах, но стендап-комиком. Она выбирает сложный, но честный по отношению к себе путь самостоятельного развития. Мир получает нового артиста, а в жизни Натальи начинается работа над собой как над комиком: тяжелые площадки, провалы, корпоративы в тишину, поиск тем и себя на сцене. На жизнь она продолжает зарабатывать сценариями, которые пишет в муках, потому что это по-прежнему не то, чего ей по-настоящему хочется.

Затем начинается плодотворный период: программа «Рассмеши комика», где Наталья выигрывает дважды по 50000 тысяч, «Сomedy Баттл», где она становится финалисткой, «Открытый микрофон», где она доходит до полуфинала. Параллельно Наталья решается на первый сольный тур по Украине. Это был прецедент, так как первым он был не только в ее карьере, но и в истории отечественного стендапа. И это не смотря на риски того, что в стране еще почти никто не знает, что такое стендап, и конкретно ее – Наталью Гарипову.

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В своих стендапах Наталья смеется над собой и поднимает неудобные для общества темы: измены, недовольство друг другом, глупость, лень, высмеивает ненастоящих мужчин и искусственных женщин, говорит о том, о чем люди иногда стесняются поговорить даже в постели.

В 2017 году ее подруга из КВН Анастасия Коняева предлагает попробовать поработать над юмористическим шоу для СТБ. Результатом этого является шоу «Вечер с Натальей Гариповой», где она работает как ведущей, так и сценаристом.

Сейчас Наталья, помимо активной работы на проекте, продолжает заниматься стендапом и готовит следующий, уже более масштабный, тур по стране, который состоится осенью 2018 года.

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