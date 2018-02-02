Настя Каменских (NK) покорила сексуальными фото в провокационном белье

Самая очаровательная судья шоу «Х-фактор»-8 Настя Каменских, а с недавних пор NK, известна своими соблазнительными нарядами. На этот раз певица пошла дальше и опубликовала снимки в черном кружевном белье.

Photo by @alexyaro #miami A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 1, 2018 at 1:42pm PST

На «Х-фактор»-8 Настя Каменских нередко появлялась в сексуальных женственных платьях и восхищала фигурой. Недавно звезда посетила Америку, где успела провести потрясающую фотосессию и поделилась результатами со своими подписчиками. Судя по хештегу под снимками, Настя позировала в солнечном городе Майями.

Photo by @alexyaro #miami A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Feb 2, 2018 at 12:16am PST

Развивающиеся на ветру волосы, бокал вина, манящий взгляд и провокационный образ — такой предстала Настя Каменских (NK) перед своими поклонниками в социальной сети Instagram. Поп-дива продемонстрировала потрясающие формы и красивый загар.