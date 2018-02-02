«Сегодня, 2 февраля, примерно в 8:20 погиб музыкант Андрей Кузьменко, больше известный как лидер группы «Скрябин», — с этих слов началась работа нашей редакции три года назад… В тот день на всех радиостанциях и во всех заведениях играла музыка Скрябина. Оказалось, что у Кузьмы было намного больше поклонников, чем кто-то мог подумать. Уже вечером на главных площадях страны собирались со свечами и цветами скорбящие фанаты и просто люди, которым импонировал жизненный оптимизм и доброта Андрея Кузьменко.

Прошло три года после трагической аварии. Уже после смерти фронтмена группа выпустила последний записанный с ним трек «Прогноз погоды». Позже издательство «ФОЛИО» представило третью книгу Андрея Кузьменко – «Я, Шонік і Шпіцберген».



Друзья и коллеги продолжают петь песни Кузьмы. В память о музыканте украинский дуэт B&B Project записал необычный кавер знаменитой песни «Спи собі сама». А Pianoбой (Дмитрий Шуров) даже снял клип на кавер песни «Шампанські Очі», которую Кузьма посвятил своей жене.





К первой годовщине смерти Кузьмы Скрябина вышел клип с уникальными раритетными кадрами из жизни артиста.



Андрей Кузьменко за свои 46 лет сумел стать успешным музыкантом, писателем, телеведущим, продюсером и, конечно же, супругом и отцом. Сколько бы лет не прошло после его смерти, поклонники будут всегда помнить о том, как ярко и достойно он прожил свою жизнь. И для многих Кузьма навсегда останется героем нашего времени…

Последний клип с участием Кузьмы:

