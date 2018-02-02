Победитель «Х-фактора»-5 Дмитрий Бабак и украинская певица Татьяна Пискарева объединились в дуэт, чтобы представить Беларусь на Евровидении-2018. Подробнее об украинских артистах, принявших участие в отборе в другой стране, — в нашем материале. Украинская певица Татьяна Пискарева и победитель «Х-фактора»-5 Дмитрий Бабак подавали заявку на украинскиий Нацотбор, однако не прошли на конкурс. Сдаваться артисты не стали и поехали в Беларусь, чтобы попробовать свои силы в их шоу. Перед этим они объединились в дуэт «Пискарева&Бабак» и попали в белорусский Нацотбор.

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«Когда я впервые услышала голос этого молодого и талантливого артиста вживую, в ту же минуту поняла, что хочу с ним спеть, ведь его голос сливается с моим на 100%! Буквально на следующий день после нашего знакомства Дмитрий написал песню, я построила ее по динамике и драматургии и мы пришли к выводу, что это будет очень мощная композиция», — рассказала на своей странице в соцсети Пискарева.

Как известно, исполнители уже выступили в первом полуфинале Беларуси. Дуэт исполнил песню на украинском. Композиция называется «Ми відлітаєм».

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