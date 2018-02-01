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Телеканал СТБ / The Erised: Мы звучим не хуже зарубежных артистов

The Erised: Мы звучим не хуже зарубежных артистов

Телеканал СТБ

Участники украинской англоязычной электронной группы The Erised, которая будет участвовать в Нацотборе на Евровидение-2018, рассказали stb.ua, что для них значит участие в песенном конкурсе и чем отличается их композиция для шоу. Подробнее об этом в нашем материале.

Почему Вы решили принять участие в Нацотборе на Евровидение?

У нас несколько причин, чтобы участвовать в Нацотборе. Мы очень хотели бы показать жителям нашей страны свою музыку. Так получилось, что мы в самом начале своей карьеры подписали контракт с британским лейблом, и у нас больше прослушиваний и концертов в Европе и Америке. Настало время громко заявить о себе в родной стране. Также Нацотбор на Евровидение для нас — это очень крутой опыт. Мы как группа никогда не принимали участия в конкурсах. Ну, и главная причина — мы бы очень хотели показать всему миру, что в Украине есть качественная, новая музыка. Мы хорошо говорим на международном языке, мы звучим не хуже зарубежных артистов. Но мы ребята из Киева, которые хотят с гордостью представить свою прекрасную страну. Это для нас большая честь!

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Вы специально написали трек для отбора? Когда состоялась презентация песни?

Премьера песни состоялась 30 января. Был набросок композиции, который лежал и ждал подходящего момента. «Heroes» немного отличается от остальных наших песен. И когда мы решили принимать участие в Евровидении, то первый же вариант, который пришел в голову, «Heroes». Мы ее достали с дальней полки, доделали, и теперь она звучит как песня, которую мы бы хотели исполнить всей Европе от лица Украины:)

Это лирическая композиция?

Песня «Heroes» ода мечте, ради исполнения которой человек готов идти на край света. Каждый из нас герой и сможет все, если очень сильно верить в себя и мечту. Если вы так долго ждали знака, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, то песня «Heroes» тот самый знак!

Почему Вы именно ее  выбрали?

Эта песня ждала подходящего момента. На наш взгляд, она очень подходит для Евровидения. Она дает надежду и громко заявляет, что Украина верит в то, что несмотря на непростую ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире, мы верим в светлое будущее!

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