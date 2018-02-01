«Следствие ведут экстрасенсы»: жуткое убийство медсестры

4 февраля 2018 года в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз эксперты отправятся в село Лежино Запорожской области, чтобы выяснить причины жестокого убийства молодой девушки.

Последнее фото 23-летней Алины Дяковой было сделано в начале декабря прошлого года. Тогда девушка только получила должность старшей медсестры в Запорожской областной больнице. Но уже через две недели какой-то изверг поставил на всех мечтах и надеждах девушки крест…

В последний раз ее видели 13 декабря. По дороге с работы Алина заехала к бабушке в село Новостепнянское, что рядом с Запорожьем, и привезла старенькой лекарства. Оттуда она должна была отправиться в соседнее село. Однако на маршрутку девушка так и не села, а матери по телефону сказала, что находится на кладбище. Но как она там оказалась и почему больше ничего не рассказала?

В отчаянии мать обратилась в полицию. Не дожидаясь отведенных законом трех дней, правоохранители начали поиски! Присоединились и односельчане.

Пропавшую нашли 15-го декабря, через 2 дня после исчезновения. Тело Алины находилось в поле, неподалеку от села Новоалександровка, что в 5 километрах от Лежино, куда девушка направлялась в свой последний вечер. Алина была раздета, руки и ноги – связаны, а на голову надет черный полиэтиленовый пакет…

За расследования возьмутся сильнейшие эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы»: ясновидящий из Азербайджана Хаял Алекперов и ведьма-некромант Жанна Шулакова.

«Мне сегодня приснился сон. Я была на месте этой девушки Алины. Я находилась в каком-то закрытом узком пространстве, даже не могла пошевелиться. Такое впечатление, что Алину перед смертью поместили в какой-то гроб», – расскажет Жанна Шулакова.

Что же означает увиденное ведьмой? Неужели девушку действительно живьем поместили в гроб?

«Когда я спрашиваю, кто убийца, священная книга отвечает: ищи руку с крестом. К тому же, девушка звонила матери с кладбища. Меня это наводит на мысль о ритуальном убийстве», – сообщит Хаял Алекперов.

Неужели девушка стала жертвой кровавого ритуала? Почему Хаял Алекперов чуть не оказался под колесами автомобиля и разберутся ли с этим экстрасенсы – узнайте 4 февраля в 19:00 на СТБ

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