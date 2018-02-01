В гардеробе девушки помимо удобного пуховика также должно присутствовать модное зимнее пальто. Производители предлагают сотни разнообразных моделей, поэтому каждая найдет свой вариант. Сезон зима 2018 особенно интересен модницам для экспериментов, ведь нет четких правил и ограничений при выборе. Какие же пальто особенно актуальны в этом сезоне?

Классический стиль пальто

Классический крой – это длинные и миди-пальто, они органично впишутся как в деловой, так и в повседневный образ. Такое пальто может быть в А-силуэте, как приталенное, так и более свободное, а также с поясом, который подчеркнет вашу талию. Лучше всего выбрать однотонное пальто в синем, черном, бежевом или оливковом цвете. Пальто в стиле oversize

Стилисты считают, что данный формат пальто подойдет абсолютно всем, главное – правильно подобрать длину и объем. Такой фасон выгодно подчеркнет достоинства, а также легко скроет несовершенства. Даже самым застенчивым этот стиль придаст уверенности в себе. Стильное пальто в клетку

Пальто с принтом в клетку из моды выйдет еще нескоро. В этом сезоне будут все размеры и вариации этого принта, начиная от классической “шотландки” до непростого “гленчака”. Сдержанность, авангард и спокойствие – все это совмещает в себе клетчатый принт.

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Модное пальто с мехом

В этом сезоне мех стал самым популярным вариантом отделки. Актуальными будут пальто с большим меховым воротником, но на этом дизайнеры не остановились. Мех будет красоваться везде: на манжетах, карманах, рукавах и капюшонах. Такие изысканные меховые пальто заменят вам даже дорогую шубу.

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Модные оттенки сезона зима 2018

Если вам надоели темно-коричневые, серые и черные цвета, стилисты рекомендуют обратить внимание на малиновый, красный, коралловый и оранжевый. Ну а для тех, кто не сторонник таких ярких цветов, дизайнеры предлагают более спокойную палитру: в тренде оливковый, темно-синий, горчичный, фиолетовый, шоколадный и бежевый.

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