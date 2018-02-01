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Телеканал СТБ / Когда в этом году Прощеное Воскресенье?

Когда в этом году Прощеное Воскресенье?

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Традиционно Прощеное Воскресенье отмечают в последний день Масленицы. Узнайте, какого числа в этом году праздновать Прощеное Воскресенье, в нашем материале.

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В последний день Масленицы принято освобождать свое сердце от обид и признавать собственные ошибки. Прощеное Воскресенье наступает в канун Великого поста и замыкает светлую неделю праздников.

В 2018 Масленица припадает на период с 12 по 18 февраля. Прощеное Воскресенье наступит в последний день этой недели, 18 февраля.

В этот день необходимо просить прощение у всех людей, которых вы однажды обидели. Таким образом, вы очистите свою душу от грехов и почувствуете легкость и свободу.

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Прощеное Воскресенье – это день духовного обновления и очищения перед Великим постом и Пасхой.

Многие привыкли думать, что слова «извини» и «прости» одинаковые за своим смыслом, но это не так. Извиниться можно за незначительную ошибку, например, за разбитую чашку, а вот попросить прощения намного сложнее и значительнее. Говоря «прости», мы просим отпустить вину, понять и принять нас.

С самого утра в воскресенье верующие люди ходят в храм, чтобы исповедаться и отпустить грехи. После всех молитв прощения просят не только прихожане, но и сам священник.

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После этого принято возвращаться домой и устраивать праздничное застолье. Готовить можно все, кроме мяса. Блины, вареники, сырники, – все это разрешено.

Также в этот день желательно встретиться со всеми близкими людьми, увидеть тех, кого давно не видели. Если вы храните обиду на кого-то, отпустите ее.

Кроме того, в последний день Масленицы женщины ходят на Кладбище, чтобы почтить память умерших и оставить там различные лакомства.

Какой же праздник без веселья и гуляний? Главная традиция этого дня – сжигание соломенного чучела. Прыжки через костер, песни, танцы, игры, – все это неотъемлемая  часть Прощеного Воскресенья.

Не забудьте попросить прощения у близких 18 февраля и освободить душу от груза.