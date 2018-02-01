Когда появляется свободное время, каждый хочет провести его интересно и с пользой. Но что делать, если в голову ничего не приходит? Наш ответ – посетить кинотеатр! А для того, чтобы выбор фильма не отнимал много времени, сайт stb.ua подготовил подборку новинок кинопроката на февраль 2018. Кроме того, мы продолжаем на регулярной основе ежемесячно знакомить вас с новинками на нашем сайте. Что посмотреть в кинотеатрах в этом месяце – читайте в киноафише на февраль 2018!

Короче

Жанр: комедия

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 135 минут

Проблема перенаселения людей стала незначительной после открытия норвежскими учеными технологии по уменьшению людей. Эта процедура имеет возможность предоставить обеспеченное будущее и сделать мир миниатюрным. Не долго думая, Пол и его жена принимают решение пройти процедуру, но не пожалеют ли они о своем решении?

Тоня против всех

Жанр: биография, черная комедия

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 119 минут

Биографическая спортивная черная комедия режиссера Крейга Гиллеспи. История рассказывает об известной и успешной фигуристке Тоне Хардинг. На чемпионате по фигурному катанию 1994 года бывший муж Тони и ее телохранитель, чтобы увеличить ее шансы на победу, подговорили парня по имени Шейн Стэнт сломать ногу ее прямой конкурентке. Из-за распространившихся по всему миру слухов Хардинг вскоре оказалась в гуще криминальной истории.

Пятьдесят оттенков свободы

Жанр: мелодрама

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 105 минут

В заключительной части трилогии романа Э. Л. Джеймс зрители увидят свадьбу Кристиана и Анастейши, но наслаждаться семейной жизнью им пока что рано. Неожиданно сестру Кристиана Мию похищают. Примерно тогда же Анастейша узнает, что ждет ребенка…

Уиджи: Проклятие Вероники

Жанр: ужасы

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 105 минут

Невинная игра превратилась в кошмар для веселого подростка Вероники. Балуясь доской для спиритических сеансов, она выпустила на волю Смерть. Что будет с девушкой и как она в одиночку справится со всем, что натворила?

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Охота на воров

Жанр: боевик

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 140 минут

Американский коп по кличке Большой Ник давно гоняется за легендарной группой воров. После того, как Ник узнает, что скоро планируется ограбление главного банка США, он решает взять все в свои руки и помешать грабителям.

Недруги

Жанр: драма, приключения

Страна, год: США, 2018

Продолжительность: 134 минуты

Война вот-вот закончится. Капитан Блокер получает последнее задание – привести умирающего вождя индейцев на родину. Он мастерски выполняет это задание, ведет семью вождя через опасные местности, где к нему пристает женщина, детей которых убило племя команчи. Неожиданно для Блокера, эта встреча меняет его жизнь.

Все деньги мира

Жанр: детектив, драма

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 135 минут

Мир не знает человека более богатого и жадного, чем Пол Гетти. Даже выкуп своего внука, которого похитили неизвестные, Пол отказался платить. Тогда мать мальчика с надеждой на лучшее нанимает сотрудника службы безопасности Гетти. На что решится пойти мать ради спасения сына?

Секретное досье

Жанр: биография, исторический

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 116 минут

Правдивая история о первой женщине-журналисте газеты «Вашингтон пост» Кэтрин и редакторе Бене. После раскрытия тайны, которую государство Америки оберегало 30 лет, Кэтрин и Бен рискуют своей карьерой и свободой ради первенства над газетами Америки.

Колесо чудес

Жанр: комедия

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 101 минута

1950-годы, парк Развлечений в Кони-Айленд. Невероятные аттракционы, шум и самые разные люди, каждый из которых имеет свою судьбу и жизненную драму. Фильм расскажет историю четырех абсолютно разных героев, чьи линии жизни тесно переплетутся в парке аттракционов.

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