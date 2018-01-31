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Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: Каких результатов достигли пациенты прошлых сезонов за год

«Я соромлюсь свого тіла»-5: Каких результатов достигли пациенты прошлых сезонов за год

Телеканал СТБ

Уже завтра, 1 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ можно будет посмотреть премьерный выпуск пятого сезона проекта, не имеющего аналогов в Украине, – «Я соромлюсь свого тіла». Каких успехов удалось достичь героям, которые уже знакомы зрителям? Как изменились их жизни? Пациенты с какими заболеваниями шокируют врачей проекта? Об этом и многом другом вы узнаете в невероятном 1 выпуске «Я соромлюсь свого тіла»-5.

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Вот уже пять лет проект «Я соромлюсь свого тіла» спасает жизни и заставляет верить в невозможное. В премьерном выпуске нового сезона зрители увидят продолжение истории «хрустального человека» – Руслана Дорожка. После трех сложнейших операций парня ждет финальный этап лечения.

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Впечатляющими результатами работы хирургов поделится еще один пациент Валерия ОславскогоЮрий Нестерук. Год назад мужчина обратился в проект, чтобы избавиться от нейрофибромы – гигантской опухоли, образовавшейся в районе сердца вследствие пережитого ДТП.

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Встретится с героиней прошлого сезона и Екатерина Безвершенко. К ней на прием придет Маша Бусько, чтобы рассказать, удалось ли врачам решить ее проблему с дермоидной кистой. Новообразование на глазу мешало девочке видеть и чувствовать себя уверенно в обществе.

Кроме того, зрители узнают, как проходит лечение Ярославы Осипенко, нуждающейся в установке титанового протеза нижней челюсти, а также познакомятся с новым пациентом проекта – Василием Колопачем, крик о помощи которого заставил Валерия Ославского отложить все дела и наведаться к мужчине лично.

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И, конечно, пятый сезон самого масштабного медицинского проекта страны не обойдется без новых и неожиданных экспериментов! Уже в премьерном выпуске ведущие выяснят, как на самом деле мобильные телефоны влияют на наше здоровье, и расскажут, в чем польза от сексуальных игрушек.

Смотрите 1 выпуск «Я соромлюсь свого тіла»-5 в четверг, 1 февраля, в 20:00 на телеканале СТБ!

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