Сегодня, 31 января в 20:00 состоится долгожданная премьера любимого миллионами кулинарного шоу «МастерШеф» выпуск 1 от 31.01.2018. В этом сезоне зрителя ждет удивительная перемена: в проекте будут участвовать подростки — ребята от 14 до 17 лет. Они такие разные: эмоциональные, романтичные, смущенные и встревоженные, но при этом талантливые и целеустремленные… В первом выпуске вы узнаете обо всех подробностях кастинга, о претендентах на участие в шоу и о том, какие же блюда придутся по вкусу судьям.

Смотреть онлайн МастерШеф — подростки на Кулинарном выпускном

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Бескомпромиссная Мирослава уверена в своем успехе, потому что, по ее словам, она готовит душой. Но разделят ли ее уверенность судьи, когда девушка презентует свое блюдо?

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За спиной у Тани, юной мисс Украина, множество фотосессий и съемок, поэтому она хорошо знает, как правильно себя подать. Но сможет ли она так же уверенно представить свое блюдо на суд компетентного жюри? Кроме того, девушка призналась, что пришла на проект со свободным сердцем, и, возможно, именно на “МастерШеф” начнется новая история любви…

Славик настолько перенервничал, что у него стали подкашиваться ноги и сердце буквально выскакивало из груди. Сможет ли парень справиться с тревогой и представить свое блюдо так, чтобы стать участником “МастерШеф”?

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Красавчик Марк знает о девушках все и уверен, что сможет покорить любую. Ведь личная жизнь парня очень насыщена: на данный момент он пытается сделать выбор сразу между тремя девушками. Подействуют ли приемы юного обольстителя на Татьяну Литвинову?

У одного из героев кастинга дома живет удав. Более того, у парня нет приятелей, поэтому змея для него — это не просто домашний питомец, а еще и близкий друг. Какой же сюрприз для судей мог приготовить наш любитель змей? Неужели на кастинг он пришел не один?

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Смотрите премьеру кулинарного шоу «МастерШеф» с подростками 31 января в 20:00 на телеканале СТБ и онлайн на сайте masterchef.stb.ua.

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