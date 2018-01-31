Всего один месяц отделяет нас от весны. Особенно этому радуются школьники, ведь их ожидают каникулы. Сколько продлятся весенние каникулы 2018 у школьников в Украине? Читайте в нашем материале!

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Ежегодно все украинские школьники с нетерпением ожидают конец марта, а вместе с ним – весенние каникулы. Министерство образования, в свою очередь, непременно делится рекомендациями касаемо дат их длительности в украинских школах.

Весенние каникулы 2018 традиционно продлятся одну неделю – с 26 марта по 1 апреля.

К слову, всего через пять дней после весенних каникул начнутся пасхальные праздники, а с ними и дополнительный выходной – 9 апреля.

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Подготовьтесь к весенним каникулам 2018 заранее, чтобы провести больше времени со своим чадом!