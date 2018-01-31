Уже несколько сезонов модницы отдают предпочтение вещам в стиле oversize. Кому-то они могут показаться громоздкими, но если правильно подобрать такой предмет гардероба, то он, скорее, подчеркнет вашу изящность и скроет то, что хотелось бы. Сегодня поговорим о рубашке бойфренда. Во-первых, это стильно, во-вторых, сексуально, а самое главное – очень удобно! Как и с чем носить рубашку бойфренда – читайте в материале.

Рубашка + бомбер

В этом сезоне бомбер также в почете. Он хорошо разбавит ваш повседневный look и придаст эксклюзивности образу. Хорошо будет смотреться в модном золотом, оливковом цветах в сочетании с белой мужской рубашкой.

Рубашка + брюки

Если вы любительница изысканных образов, то следующий look именно для Вас. Классические брюки в мужском стиле и белая рубашка – идеальное сочетание как для похода в ресторан, так и для работы.

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Рубашка + кожаные брюки

Добавьте немного рок-н-ролла – замените классические брюки на кожаные и в таком виде можете смело отправляться на концерт любимой рок-группы или на вечеринку. Чтобы образ казался завершенным, белую рубашку можно разбавить красивой черной брошью и лодочками на высоком каблуке.

Рубашка + юбка с завышенной талией

Юбка с завышенной талией уже несколько сезонов не сходит с подиумов модных показов. Сочетание рубашки бойфренда и юбки сделает ваш образ дорогим и подчеркнет все достоинства.

Рубашка + аксессуары



Не забывайте добавлять аксессуары. Это могут быть объемные колье или серьги. Сейчас очень модные сережки-кисточки в ярких цветах: красный, электро-синий, изумрудный. Можно также подчеркнуть талию черным толстым кожаным ремнем.

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