После вспышек кори, которые были отмечены в десятках городов и даже привели к летальным исходам, Украину, по мнению экспертов, ожидает волна еще более опасной болезни – дифтерии. Об основных симптомах, путях заражения, а также необходимости и возможном вреде вакцинации рассказала психолог-консультант проекта «Я соромлюсь свого тіла» Ирина Чуева.

Дифтерия – острое инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой (бациллой Лёффлера). Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который она выделяет. Однако встречаются и доброкачественные формы болезни, например дифтерия носа, протекающая без выраженной интоксикации.

Как отличить дифтерию от других заболеваний?

Известно, что по симптоматике дифтерия очень схожа с гриппом. Однако, по словам Ирины Чуевой, существуют и отличительные симптомы. Сероватые, трудно отделяемые пленки в области зева и носоглотки, которые также называют «визитной карточкой дифтерии», – первый симптом, не заметить который практически невозможно.

Основные симптомы дифтерии:

повышение температуры;

бледность кожных покровов;

выраженная слабость;

отёк мягких тканей шеи;

лёгкая боль в горле, затруднение глотания;

увеличение нёбных миндалин;

гиперемия и отёк слизистой глотки;

плёнчатый налёт (может быть любого цвета, но чаще всего бывает серо-белым), покрывающий нёбные миндалины и иногда распространяющийся на нёбные дужки, мягкое нёбо, боковые стенки глотки, гортань;

увеличение шейных лимфоузлов.

Хотя восприимчивость к данной болезни относительно невысокая (из 100 контактировавших с больным заражаются 15–20 человек), дифтерия считается очень заразной. Наиболее подвержены к инфекции люди со сниженным иммунитетом, а также дети от 1 до 5 лет.

Пути передачи:

воздушно-капельный (при кашле, чихании);

контактно-бытовой (через предметы, с которыми соприкасался носитель бактерии);

пищевой — через заражённые продукты (молоко, сыр и пр.).

Кто попадает в группу риска:

учащиеся школ-интернатов;

воспитанники детских домов;

новобранцы;

люди, находящиеся на лечении в психоневрологических стационарах;

беженцы;

непривитые дети и взрослые.

Локализация и формы дифтерии

Дифтерия локализуется на слизистых оболочках и тканях той области, которые стали «входными воротами» инфекции. Практически 90% случаев дифтерии приходятся на область ротоглотки. Реже встречаются следующие разновидности дифтерии:

дифтерия гортани (круп);

дифтерия гортани и трахеи (дифтерийный распространенный круп);

дифтерия гортани и трахеи, нисходящая в дифтерию бронхов (круп дифтерийный нисходящий);

дифтерия кожи;

дифтерия глаз;

дифтерия носа;

дифтерия половых органов.

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Какие осложнения может вызвать дифтерия?

Осложнения дифтерии происходят из-за повреждения нервных и других клеток крайне ядовитым дифтерийным токсином. Среди наиболее серьезных осложнений дифтерии можно выделить следующие:

инфекционно-токсический шок;

ДВС-синдром (нарушение свертываемости крови) ;

миокардит;

поли- или мононевриты;

токсический нефроз;

поражение надпочечников;

полиорганная недостаточность;

дыхательная недостаточность;

сердечно-сосудистая недостаточность;

отит;

пневмония;

паратонзиллярный абсцесс и др.

Лечение дифтерии

Лечение проводится только в условиях стационара (в больнице). Кроме того, госпитализация обязательна даже для больных с подозрением на дифтерию, а также бактерионосителей.

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Главным в лечении дифтерии любой формы является введение антитоксической противодифтерийной сыворотки, которая подавляет опасный дифтерийный токсин. Антибиотики, несмотря на бактериальную природу болезни, не оказывают на ее возбудителя существенного действия.

Профилактика дифтерии

Основное значение в борьбе с дифтерией имеет активная плановая вакцинация, которая проводится в соответствии с календарём профилактических прививок. Однако, как известно, люди с крепким здоровьем менее подвержены любым заболеваниям, потому к месту будут также процедуры для улучшения общего состояния. Правильное питание и закаливание, проветривание помещения, а также минимум контакта с потенциальными больными в разы снизят шансы на заражение. Но главное, при малейших подозрениях на дифтерию вовремя обратиться в клинику, ведь правильный диагноз может поставить только врач.

Опасна ли вакцинация

Прививка от дифтерии является одной из самых безопасных, с точки зрения появления побочных эффектов. На сегодняшний день не выявлено ни одного случая развития анафилактического шока в ответ на введение вакцины. Побочные эффекты выражаются в развитии сильной местной реакции, которые могут усиливаться по мере увеличения количества полученных доз препарата.

Самые частые побочные эффекты после вакцинации:

диарея;

зуд;

обильное потоотделение;

кашель;

дерматиты;

насморк;

отиты;

бронхиты;

фарингиты.

Однако, данные состояния легко поддаются терапии и не вызывают стойкого нарушения здоровья человека.

Осложнения после вакцинации

Осложнения после прививки от дифтерии – большая редкость. В мире не было выявлено ни одного случая тяжелой аллергии или неврологических нарушений. Однако зарегистрирован ряд случаев развития аллергии, когда детям вводилась прививка от дифтерии на фоне экземы или диатеза. Именно такие случаи и относят к осложнениям.

Противопоказания вакцинации от дифтерии:

Абсолютным противопоказанием к вакцинации от дифтерии является только наличие тяжелой аллергической реакции на компоненты вакцины. В этом случае прививку поставить нельзя вообще никогда. Временно прививку нельзя ставить на фоне температуры, в острый период заболевания или аллергии, а после нормализации состояния иммунизацию можно проходить безбоязненно.

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