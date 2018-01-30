Ночное небо 30–31 января 2018 года будет особенным! Еще бы, ведь именно в этот период можно понаблюдать за тройным астрономическим явлением, которое встречается крайне редко: полное лунное затмение, суперлуние и «голубая Луна». Подробнее – в нашем материале!

Эффектное астрономическое совпадение произойдёт впервые за 152 года для Западного полушария. В ночь на 31 января за редким явлением смогут понаблюдать жители разных стран, но больше всего оно коснется российского Дальнего Востока, Азии, Австралии и западного побережья США.

В Украине наиболее выраженным пиком лунного затмения станет 15:30 по киевскому времени (31 января). Продлится оно 77 минут, а увидеть «голубую Луну» смогут жители западной части страны.

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По отдельности явления бывают достаточно часто, а вот вместе такое сочетание происходило в 1866 году. В суперлуние (момент наибольшего сближения Луны и Земли) Луна кажется процентов на 30 ярче обычного, а также больше в диаметре, при полном затмении она приобретает красноватый отлив, а «голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц, при этом на цвете Луны явление не сказывается.

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Каким будет цвет Луны? Ответить на этот вопрос сложно даже ученым, ведь на нее влияет масса факторов. «Кровавая Луна» действительно становится красной перед кульминацией затмения, правда, видно это далеко не из любой точки земного шара. В этот раз, по словам специалистов, Луна приобретет оранжево-алмазные оттенки.

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