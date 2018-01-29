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Телеканал СТБ / «Вікна-новини» покажут спецпроект «Спільнокореневі» об украинских мигрантах в Канаде

«Вікна-новини» покажут спецпроект «Спільнокореневі» об украинских мигрантах в Канаде

Телеканал СТБ

29 января в программе «Вікна-новини» на СТБ стартует пятисерийный спецпроект корреспондента Ирины Стороженко «Спільнокореневі». В основе цикла – истории украинских мигрантов в Канаде разных периодов и их кровных родственников в Украине. На примерах конкретных семей зрители увидят отличия между украинцами, проживающими на родине и за границей.

Канада – третье государство в мире по количеству этнических украинцев – там их больше миллиона. Около сотни лет назад первые крестьяне отправились покорять заокеанские земли и образовали мощную диаспору, которая отстаивает интересы Украины на различных международных площадках. Однако украинцы по разные стороны океана – это разные украинцы: с разными ценностями, ментальностью и мировоззрением.

«Мы поехали в наиболее украинский городок Канады – Дофин. Каждый второй житель там – этнический украинец, и казалось, общего между нами должно быть много, но различий оказалось больше. Мы хотели понять разницу между украинцами там и здесь. Почему одним удалось построить общество, комфортное для каждого, а другие превратили свою жизнь в трагедию? В чем эти ментальные различия? Какие коллективные изъяны, накопленные у нас десятилетиями войн, репрессий и советского террора, до сих пор мешают нам быть теми, кем мы есть на самом деле?» – отмечает автор спецпроекта Ирина Стороженко.

В цикле сюжетов зрители увидят, какими украинцы могли бы быть, если бы не трагические события в истории нашей страны. Станет известно, чем именно отличаются разные ветви одной семьи – люди с общими корнями, но разной ментальностью.

«Это истории нескольких поколений, выросших там, и их родственников здесь, возможно, позволят увидеть себя со стороны и понять каждому, что именно нам надо в себе как можно быстрее исправлять», – рассказывает о цели спецпроекта Ирина Стороженко.

Смотрите спецпроект «Спільнокореневі» с 29 января по 2 февраля в программе «Вікна-новини» в 17:30 и 22:00 на СТБ.

Видеоанонс по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=wJCCBZxhne8&feature=youtu.be