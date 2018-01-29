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Телеканал СТБ / У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 29 января по 4 февраля 2018

У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 29 января по 4 февраля 2018

Телеканал СТБ

Забыли, когда именины у ваших друзей и родных? Не беда. Специально для вас мы подготовили список имен людей, у кого на этой неделе день ангела. Возможно,  среди них есть и вы. Кто празднует свои именины в период с 29 января по 4 февраля  — читайте в нашем материале.

29 января

Максим

Праведный Максим родился в начале 17 столетия. Вскоре за его плечами собралось множество добрых дел. Даром чудотворения он был наделен уже после смерти, благодаря чему исцелял больных, являясь им во сне и призывая к своему гробу во храм святой мученицы Параскевы. Его жизненный путь был долгим, и дожил он до весьма почтенных лет.

30 января

Антон

Преподобный Антоний Великий мечтал о жизни, посвященной служению Богу. Со временем он перебрался в пустынную местность и затворился в хижине, откуда  не выходил годами, проводя время в посте и молитве. Потом к нему начали приходить ученики, и он стал основателем нового вида монашества.

31 января

Мария

Преподобная Мария происходила из знатного боярского рода и была обеспечена немалыми материальными благами, однако её больше интересовали духовные ценности. За её благочестивый образ жизни и любовь к ближним Господь одарил ее необыкновенным ребенком, он еще в утробе матери вторил церковное песнопение, а уже в младенческом возрасте соблюдал посты.

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1 февраля

Макарий

В возрасте 40 лет принял христианскую веру, крестился и ушел в пустыню, несколько лет он был подвижником. Макарий для увеличения подвигов во славу Господа 7 лет отказывался от хлеба и другой еды. Питался он семенами проса, залитыми водой. Еще три года святой съедал в день небольшой кусок лепешки и запивал парой глотков воды. За подвиги и веру в Бога получил дар чудотворения.

2 февраля

Инна

Инна ученица святого апостола Андрея Первозванного. Она учила об имени Христовом и крестила много варваров. За это была схвачена местным князем. Он приказал кинуть её связанную  в ледяную реку, и когда она уже была измучена, передала Господу свою душу.

3 февраля

Анна

Когда Анна отказалась приносить себя в жертву — выходить замуж, её жених разозлился и велел раздеть её и отправить в подвал. Как только святая Анна переступила порог, ее волосы начали быстро расти. Там девушку встретил Божий Ангел. Анна начала сиять и ее не смог никто разглядеть. Девушка стала на колени и начала молиться, тогда появилась на ней одежда. Когда язычники узнали об этом, Анну предали жестоким мучениям и пыткам, а когда поняли, что она от веры не откажется, — воткнули в горло меч.

4 февраля

Тимофей

Святой Тимофей правил церковью 15 лет. В какой-то момент апостол Павел позвал его на последнюю встречу и заповедал ученику хранить веру и просвещать в этом людей. Когда язычники носили идолов по городу и пели песни в их честь, святой Тимофей хотел вразумить и вернуть им веру. Но взбешенная его речью толпа кинулась на святого и забила камнями. Посмертно Тимофей был канонизирован, а его память чтят и по сей день.