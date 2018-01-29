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Телеканал СТБ / «Следствие ведут экстрасенсы»: одержимая

«Следствие ведут экстрасенсы»: одержимая

Телеканал СТБ

29 января 2018 года в 20:00 в эфир телеканала СТБ выйдет новый выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз эксперты отправятся в поселок Русская Слободка, чтобы выяснить причины приступов агрессии 19-летней Кристины, которые до смерти пугают ее семью.

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19-летняя Кристина, несмотря на врожденные пороки, на протяжении шестнадцати лет была гордостью всей семьи – училась на «отлично», увлекалась рисованием и мечтала стать психологом, чтобы помогать людям. Однако 4 года назад случилась беда – с девушкой начали происходить вещи, объяснить которые можно только мистикой.

По словам ее матери, у нее регулярно случаются приступы агрессии, во время которых Кристина обладает неистовой силой, бросается на родных и даже говорит мужским голосом… Врачи не могут объяснить природу этих приступов, ведь МРТ головного мозга показывает – девушка здорова.

Расследовать это дело возьмутся опытные эксперты программы «Следствие ведут экстрасенсы» заклинатель времени Сурен Джулакян и ясновидящая из Беларуси Велена Кармызова.

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Поработав с Кристиной, ясновидящие выяснят, что много лет назад ее прадедушка, моряк дальнего плавания, привез из Турции странный старинный буфет, основанием которого была мраморная плита. Приблизительно в то же время, когда у девушки начались первые приступы, она стала спать на этой плите.

Сурен Джулакян сообщит, что на самом деле это не буфет, а старинный мусульманский шкаф-алтарь, изготовленный для духа колдуна. Но как это связано с приступами девушки?

Экстрасенсы также выяснят, что в поселке орудует дух огня. Именно поэтому на протяжении долгих лет здесь постоянно случаются пожары, в одном из которых в детские годы трагически погибли два двоюродных дедушки Кристины.

Но почему экстрасенсы решат отправиться в местную святыню? Кто овладел телом 19-летней девочки? Чем закончится схватка Велены с огненным духом?  Кого ясновидящие назовут волком в овечьей шкуре? И почему в расследовании этого дела примут участие юрист Михаил Присяжнюк и психолог Анастасия Гарбарук  – узнайте уже сегодня, 29 января, в 20:00 на СТБ.

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